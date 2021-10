Matheus Herdy e João Chianca se aproximam da elite após penúltima etapa da divisão de acesso da WSL

(Foto: Laurent Masurel/ WSL)





A etapa da França do QS (divisão da acesso da WSL) terminou neste sábado (23) e após o terceiro lugar de Matheus Herdy e os resultados de João Chianca, os dois aumentaram as chances de se classificaram entre os 12 melhores para a elite do surfe.

João é o mais próximo. Atualmente ele está na sexta colocação do ranking com 11 mil pontos. Nesta etapa ele foi até as oitavas de final, quando perdeu para Carlos Munoz (CRI) nas oitavas de final por 10.43 a 10.00.

Matheus, que participou da etapa do México da elite da WSL ficando na terceira colocação, chegou até a semifinal, onde perdeu para Michel Bourez (TAH) por 15.17 x 6.77. O resultado o levou para 17ª colocação, empatada com Lucas Silveira e atrás de Samuel Pupo, todos com chance de classificação.

Na categoria feminina, Summer Macedo e Silvana Lima, que representou o país nas Olimpíadas, não tem mais chances de subir, mesmo que ganhem a próxima e última etapa em Haleiwa Beach, no Havaí entre 26 de novembro e 7 de dezembro.

Os títulos da etapa ficaram com Connor O' Leary (AUS) que derrotou Bourez por 12.76 x 10.73 e no feminino, a taça ficou com Brisa Henessey (CRC), que superou India Robinson (AUS) por 15.23 x 13.16.

