Melhor do resto, Leclerc cita corrida "mais exaustiva da carreira" nos EUA

Charles Leclerc pouco apareceu no GP dos EUA, que teve sua maior atenção voltada à disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pela liderança, e pelo drama de Sergio Pérez sem isotônico durante toda a prova. Porém, o piloto que foi o "melhor do resto", em quarto, também teve de se virar nessa que foi considerada por ele como uma das corridas mais exaustivas da carreira.

- Que corrida. Foi sem dúvidas uma das corridas mais exaustivas da minha carreira. A traseira estava balançando demais e as temperaturas estavam muito altas, estou satisfeito com minha performance pessoal. Não acho que tinha muito mais o que fazer hoje. Eu realmente levei o carro ao limite em cada volta. Nosso ritmo acabou sendo uma surpresa positiva. Ainda que estejamos focados em 2022, as poucas atualizações que fizemos nesse ano nos fizeram avançar - diz Leclerc.

Passada a corrida em Austin, Charles já volta sua atenção para o México, GP que deve privilegiar as características do carro da Ferrari.

- Eu gostaria de agradecer a todos em Maranello e também o pessoal da pista pelo trabalho duro. Esse fim de semana teve esse resultado graças a eles. Foi um prazer voltar aos EUA e correr nessa pista. A próxima é no México, e estou ansioso, pois deve ser uma pista boa para o nosso carro. Vamos continuar em frente para manter essa trajetória positiva - afirma.

Apesar de ter ficado a um lugar do pódio, o quarto lugar foi produtivo para Leclerc, que superou o companheiro Carlos Sainz na tabela do campeonato para assumir a sexta colocação.

