Minas Tênis Clube se manifesta após declarações de Maurício Souza

O Minas Tênis Clube se manifestou após as mensagens postadas pelo jogador Maurício Souza nas redes sociais. Acusado de homofobia depois de realizar críticas contra o anúncio da DC Comics sobre o atual Super-Homem se descobrir bissexual nas próximas edições dos quadrinhos, o central protagonizou um momento de polêmica com o ponteiro da Seleção Brasileira de Vôlei, Douglas, que é homossexual.

Na nota, o Minas afirmou que respeita a opinião de cada atleta, mas que não aceitará manifestações homofóbicas de jogadores que carregam a camisa do clube. Veja a nota na íntegra.

“O Minas Tênis Clube está ciente do posicionamento público do atleta Maurício Souza, do Fiat/Gerdau/Minas. Todos os atletas federados à agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. O Clube é apartidário, apolítico e preocupa-se com a inclusão, diversidade e demais causas sociais.Não aceitamos manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei. A agremiação salienta que as opiniões do jogador não representam as crenças da instituição sócio desportiva. O Minas Tênis Clube pondera que já conversou com o atleta e tem orientado internamente sobre o assunto.”

Entenda o caso

Há cerca de duas semanas, a DC Comics anunciou que o novo Super-Homem, filho de Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos. O assunto, que foi um dos mais comentados do Twitter no dia do anúncio, também movimentou a comunidade do voleibol brasileiro.

Após a publicação da editora, o atleta do Minas Tênis Clube, Maurício Souza, postou a foto de divulgação do Super-Homem e fez críticas à decisão da DC.

- Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar.- postou o jogador, que recebeu comentários de apoio de outros atletas do vôlei, como Wallace e Sidão.

Porém, o ponteiro Douglas, um dos destaques da Seleção Brasileira de Vôlei nas Olimpíadas de Tóquio, faz parte da comunidade LGBTQIA+ e postou a mesma imagem da DC, com dizeres totalmente contrários ao exposto pelo jogador do Minas.

- Engraçado que eu não virei heterossexual vendo os super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade pra sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo sim. Obrigado DC por pensar em representar todos nós e não só uma parte. ❤️ - escreveu.

O assunto gerou uma grande repercussão nas redes sociais após os internautas considerarem as postagens como indiretas entre os companheiros de Seleção. Maurício, apesar das críticas que levou com seu protesto, continuou endossando sua opinião nas redes sociais.

- Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo... Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado eu fico do lado que eu acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideias - encerrou.

