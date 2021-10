Mourinho é expulso, mas Roma segura líder Napoli e acaba com sequência de vitórias do rival

Em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Italiano, Roma e Napoli ficaram no 0 a 0 neste domingo, no estádio Olímpico da capital. Técnico dos donos da casa, o português José Mourinho foi expulso no segundo tempo da partida por reclamação, mas saiu sorrindo após apito final: a Roma acabou com a sequência de vitórias do Napoli, que vinha de oito triunfos consecutivos.

Luciano Spaletti, técnico dos visitantes, saiu revoltado com um gol anulado do atacante Victor Osimhen e foi expulso ao fim do Derby del Sole.

Após também ter começado muito bem a temporada, a Roma venceu apenas duas das últimas seis partidas – e vem de uma goleada por 6 a 1 para o Bodo/Glimt pela Liga Conferência da Uefa, e está em quarto lugar (16 pontos). O Napoli, por sua vez, segue na liderança com 25, ficado à frente do Milan graças aos critérios de desempate.

Na próxima rodada, a Roma visita o Cagliari quarta-feira, enquanto o Napoli recebe o Bologna no estádio Diego Armando Maradona no dia seguinte.

Globo Esporte