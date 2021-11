Mundial de boxe: Michael Douglas e Keno Machado vão às quartas

O Brasil garantiu seus dois primeiros nomes nas quartas de final do Mundial Masculino de Boxe. Neste domingo, Michael Douglas, na categoria até 54kg, e Keno Machado, até 86kg, venceram seus rivais e avançaram na disputa em Belgrado.

Michael foi o primeiro a lutar. Com velocidade e força, venceu o turco Muhammet Sacli. Pouco depois, Keno foi ao ringue e também bateu o coreano Hyeongkyu Kim de forma unânime.

Michael começou a luta tendo dificuldades para impedir os golpes de Sacli. Levou a pior no primeiro round em decisão dividida. A partir daí, porém, foi uma aula do brasileiro. No segundo, partiu para cima e por pouco não conseguiu levar o rival ao chão. O juiz chegou a iniciar a contagem, mas o pugilista turco conseguiu se manter na luta. No terceiro, manteve o ritmo e confirmou a vitória por 5 a 0. Com o resultado, garantiu seu lugar nas quartas de final do Mundial.

Keno subiu ao ringue quatro lutas depois. O brasileiro foi para cima de Hyeongkyu desde o início e levou o primeiro round de forma unânime. No segundo, mais uma vez, dominou a luta e encaixou bons golpes para abrir vantagem no embate. No terceiro, manteve o ritmo e garantiu a classificação para as quartas de final.

O Brasil ainda tem outros três pugilistas nas oitavas do Mundial. Luiz Gabriel Oliveira (57kg), Wanderson Oliveira (67kg) e Ronaldo Silva (51kg) também buscam um lugar nas quartas de final da competição.

Globo Esporte