Mundial de Ginástica 2021: Melnikova vence o individual geral

(Foto: Toru Hanai/Getty Images)





Angelina Melnikova é a mais nova campeã mundial do individual geral de ginástica artística. A russa quebra a escrita é a primeira não estadunidense a vencer a prova desde 2010. Melnikova ficou com uma nota geral de 56.632 na disputa do mundial que acontece em Kitakyushu, no Japão. Vale lembrar que Angelina foi medalhista de bronze em Tóquio na mesma competição, ficando atrás apenas de Sunisa Lee e Rebeca Andrade.

Duas norte americanas completaram o pódio: Leanne Wong e Kyala di Cello. As ginastas ficaram com 56.340 e 54.566, respectivamente. Wong e di Cello representam uma nova geração da ginástica dos Estados Unidos. A dupla ficou muito próxima de uma dobradinha de ouro e prata no pódio.

A melhor prova de Melnikova foi nas barras assimétricas com 14.533 pontos. No entanto foi o solo, especialidade de Angelina, que garantiu a vitória com uma nota de 13.833, abaixo do potencial da ginasta. A ginasta também teve 14.466 no salto e 13.800 na trave. Melnikova liderou a prova do início ao fim e conseguiu ter um desempenho tranquilo.

Agora as ginastas se preparam para as finais de aparelhos. Angelina ainda disputa as finais de todos os aparelhos. Já Wong, a segunda colocada, disputa trave e solo. As finais femininas por aparelhos se dividem entre o próximo sábado e domingo com transmissão no SporTV.

Globo Esporte