Mundial de Ginástica: Caio Souza erra e perde medalha no fim

Caio Souza ficou muito perto de conseguir uma medalha de bronze no Mundial de Ginástica Artística de 2021. O brasileiro esteve entre os três primeiros colocado até o último aparelho, mas uma queda no cavalo com alças o prejudicou. Caio terminou na 13ª posição.

O ginasta brasileiro ficou com a pontuação final de 82.665. Caio fez boas provas de salto (14.633), barras paralelas (14.566) e barra fixa (14.000). No entanto, o ginasta cometeu dois erros: pisou fora da área de solo, tendo um desconto de 0.4 pontos, e sofreu uma queda no cavalo com alças, que gerou o desconto de um ponto inteiro.

A prova do cavalo foi justamente o pior aparelho de Caio, com 12.200. O brasileiro teve um bom desempenho nas argolas com 13.966. No solo nota de Caio foi 13.300.

Quem venceu a competição foi o chinês Boheng Zhang, que ultrapassou o atual campeão Olímpico Daki Hashimoto no último aparelho. Irônicamente a virada veio em um dos aparelhos mais fortes de Hashimoto, a barra fixa. Zhang ficou com 87.981, já o japonês ficou com a prata com 87.964. Em terceiro lugar ficou o ucraniano Illia Kovtun com 84.899 pontos.

Mas o Mundial de Ginástica de Kitakyushu não acaba para Caio Souza. O brasileiro ainda vai competir na final das barras paralelas no próximo domingo.

Globo Esporte