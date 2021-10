Mundial de ginástica: Caio Souza vai a duas finais

Caio Souza confirmou as expectativas e estará em duas finais no Mundial de Ginástica Artística de Kitakyushu, no Japão. Ao fim das classificatórias, o brasileiro terminou entre os classificados para a briga por medalha no individual geral e nas barras paralelas.

A primeira final será a do individual geral, na próxima sexta-feira, a partir de 6h. No domingo, Caio volta para buscar um pódio nas barras paralelas.

- Foi uma competição bem diferente do que a gente está acostumado. Não sei bem como foi o andamento, mas no papel estava que iria durar 1h40, isso para a gente é muito rápido. Geralmente demora entre 2h e 2h30. Foi um ritmo muito rápido - disse Caio.

Além de Caio, o Brasil estará em outras três finais com Rebeca Andrade. No sábado, às 4h, a campeã olímpica tenta medalhas no salto e nas barras assimétricas. No domingo, às 5h, compete na trave. Na madrugada desta quarta, Arthur Nory não conseguiu se classificar para a decisão e se despediu do Mundial.

Caio havia deixado encaminhada sua classificação às finais. No individual geral, o brasileiro terminou em 17° lugar, com 80.598 pontos no somatório – os 24 primeiros avançaram à briga por medalha. Nas barras paralelas, terminou em nono lugar, com 14.800 pontos. O japonês Daiki Hashimoto, campeão olímpico, liderou a disputa.

O brasileiro terminou em nono nas barras paralelas - nas finais por aparelhos, apenas os oito primeiros se classificam, mas há um limite de dois atletas por país. Como três ginastas chineses fecharam na faixa de classificação, Caio conseguiu a vaga.

Caio ainda tinha chances de classificação em outras duas finais. No salto, porém, terminou em 19° lugar. Nas argolas, fechou em 13° e também não avançou.

