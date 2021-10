“Não errei ao ir para o PSG”, diz Lionel Messi

Concentrado com a Argentina para disputa das Eliminatórias para Copa de 2022, Lionel Messi deu sua primeira entrevista exclusiva a um veículo de imprensa europeu desde que trocou o Barcelona pelo PSG. No caso, para a conceituada e prestigiada revista francesa “France Football”.

- Não errei ao ir para o PSG - disse o jogador, capa da revista e cuja entrevista completa vai ao ar na íntegra no próximo sábado.

Desde que se transferiu para o PSG após 16 temporadas no Barcelona, Messi marcou apenas uma vez - um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City na Liga dos Campeões. O jogador de 34 anos ainda não marcou no Campeonato Francês, no qual o PSG sofreu uma derrota por 2 a 0 em Rennes no último fim de semana.

Apesar do tropeço, o PSG lidera a Ligue 1 com 24 pontos após nove rodadas, seis à frente do segundo colocado Lens. Na próxima rodada, após a Data Fifa para seleções, o time da capital francesa recebe o Angers.

Globo Esporte