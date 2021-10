NBB divulga protocolo que determina vacinação de atletas contra a Covid-19; veja detalhes

(Foto: Marcos Limonti/Sesi Franca)





O Novo Basquete Brasil (NBB), principal campeonato do basquete brasileiro, vai exigir a vacinação contra a Covid-19 dos atletas dos 17 clubes participantes.

A Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou nesta semana, em seu site, um documento com uma série de protocolos para a temporada 2021/2022, que terá início com o jogo entre São Paulo e Flamengo, finalistas da última temporada, no dia 23 de outubro, às 16h, no ginásio do Morumbi.

A vacinação é um dos principais tópicos do documento, que prevê que atletas com vacinação completa estarão liberados para participar dos jogos. As demais situações possíveis são as seguintes:

vacinação iniciada, mas incompleta: liberado para participar dos jogos, desde que cumpra a sequência de vacinação conforme previsto no cronograma;

sem vacinação, mas com comprovação do clube de que a faixa etária do atleta ainda não foi alcançada pelo cronograma do município: liberado para participar dos jogos, desde que cumpra o cronograma de vacinação local;

sem vacinação, mas com o atleta dentro de uma faixa etária já atendida no município: sem condição de jogo. O atleta não poderá participar de nenhuma partida antes de, pelo menos, tomar a primeira dose ou dose única (conforme a vacina).

Com relação aos membros do staff das equipes, somente aqueles com vacinação completa poderão ficar no banco de reservas.

A LNB informou que, antes do início do NBB, os clubes enviarão uma documentação com o "status vacinal" de seus atletas e do staff para o departamento técnico-operacional da entidade.

A vacinação contra a Covid-19 tem sido um tema polêmico entre alguns atletas da NBA, por exemplo. Um deles é o armador Kyrie Irving, que foi afastado pelo Brooklyn Nets nesta semana. Irving faz parte de um grupo pequeno de atletas que recusaram a vacinação, o que os torna inelegíveis para partidas em vários estados.

Testagem

O documento também determina qual será o protocolo de testagem durante o NBB. As equipes deverão realizar teste de antígeno no período da manhã em todos os dias de jogos.

Além disso, será preciso realizar o teste de antígeno na véspera ou no dia da viagem para a equipe que for jogar fora de casa. No caso de times que não viajarão, também é necessário realizar o teste dois dias antes de uma partida ou de uma sequência de jogos.

Caso um atleta teste positivo sem apresentar sintomas, ele poderá retornar às atividades dez dias após o primeiro teste positivo, ou cinco dias depois do primeiro teste positivo desde que apresente dois testes de PCR negativos, com intervalo de pelo menos 24 horas entre eles.

Se um atleta testar positivo apresentando sintomas, o prazo para retorno às atividades é de no mínimo dez dias após o aparecimento do primeiro sintoma e de pelo menos 72 horas após o total desaparecimento dos sintomas.

O investimento em testes de Covid-19 para atletas e comissão técnica serão de responsabilidade dos clubes. Já os testes dos árbitros ficarão a cargo da LNB.

Presença de público

No que diz respeito à presença de público nos ginásios, o documento informa que "a LNB respeitará a legislação de cada município/estado". Vale lembrar que toda a temporada 2020/2021 do NBB foi realizada sem público.

Alguns jogos do basquete brasileiro já voltaram a ter torcedores no ginásio. É o caso, por exemplo, do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da decisão do estadual, entre São Paulo e Franca, nesta sexta-feira, em Franca, poderá contar com 50% da capacidade do público.

Além disso, o Torneio Integração, realizado em Campina Grande, na Paraíba, entre as equipes da Unifacisa, do Minas e do Flamengo, também contou com a presença do público neste mês.

Globo Esporte