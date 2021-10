Newcastle anuncia saída de Steve Bruce e mira novo técnico; Conte e Lampard cotados

O Newcastle anunciou nesta quarta-feira a saída do técnico Steve Bruce em comum acordo. Graeme Jones, que era auxiliar do treinador de 60 anos, assume como interino.

A saída de Bruce já era esperada, até pelo próprio treinador. Primeiro por conta da péssima campanha do Newcastle (o time está em penúltimo lugar no Campeonato Inglês com três pontos e sem nenhuma vitória).

E segundo, claro, por conta da venda do Newcastle para um trilionário fundo de investimentos da Arábia Saudita (fato que vem incomodando outros clubes da Inglaterra, por sinal).

E com muito dinheiro para investimentos, os novos donos do Magpies buscam um novo treinador. O italiano Antonio Conte, que já trabalhou na Inglaterra comandando o Chelsea, é o favorito. No entanto, segundo a imprensa italiana, ele não quer, a princípio, pegar um trabalho já iniciado.

Frank Lampard, ídolo do Chelsea, Lucian Favre, ex-Borussia Dortmund, e Paulo Fonseca, ex-treinador do Roma, são outros nomes especulados.

Globo Esporte