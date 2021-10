Newcastle pode gastar até R$ 1,5 bilhão na próxima janela de transferência, segundo jornal

(Foto: Serena Taylor/Newcastle United)





Novo rico do futebol mundial, o Newcastle pode investir 205 milhões de libras na próxima janela de transferência do mercado da bola sem cair no Fair Play Financeiro. O valor convertido supera R$ 1,5 bilhão. A previsão é do inglês Kieran Maguire, professor de finanças do esporte na Universidade de Liverpool. A próxima janela será aberta em janeiro.

O brasileiro Philippe Coutinho é um dos especulados pela imprensa europeia para se transferir em janeiro para o Newcastle. O ex-vascaíno poderia ser negociado pelo Barcelona por cerca de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões).

Segundo Maguire, em matéria publicada nesta segunda no jornal "Chronicle", os gastos conservadores das últimas três temporadas do clube vão permitir um maior aporte na próxima janela de transferência sem burlar a regra do Fair Play Financeiro.

Nesta segunda, o casal Amanda Staveley e Mehrdad Ghodoussi foram apresentados como novos executivos do clube. Eles são casados e têm negócios com países do Oriente Médio.

Amanda é uma empresária inglesa com histórico de negócios com países árabes. Antes de se envolver na aquisição do Newcastle, ela participou da operação de compra do Manchester City pelo xeque Mansour em setembro de 2008. O xeque faz parte da família real de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Na quinta, o Newcastle foi vendido para um grupo liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que basicamente é o governo saudita.

Em entrevista ao canal "Sky Sports", Amanda disse que o Newcastle sob novo comando vai disputar o título da Premier League.

- O Newcastle United merece estar à frente da Premier League. Queremos chegar lá. Levará tempo, mas chegaremos lá - disse a executiva.

As conversas para aquisição do clube começaram há 18 meses e, na época, despertaram um debate pelo uso do futebol por governos ditatoriais. A ONG Anistia Internacional alertou a Premier League sobre a operação.

O Newcastle, fundado em 1892 e primeiro clube inglês a ter um brasileiro em seu elenco (Mirandinha, ex-Palmeiras, nos anos 80), é o atual penúltimo colocado da Premier League e tem quatro títulos do Campeonato Inglês, o último deles conquistado na temporada 1926/27.

Globo Esporte