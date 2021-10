NFL: Rams vencem os Seahawks de virada em duelo de divisão

(Foto: Lindsey Wasson/Getty Images)





O Los Angeles Rams venceu o Seattle Seahawks por 26 x 17 em duelo direto da divisão oeste da Conferência Nacional (NFC) da NFL. Mesmo com uma lesão no dedo da mão direita, o quarterback Matt Stafford passou para 365 jardas e um touchdown. Robert Woods foi o grande nome da noite com 12 recepções para 150 jardas.

A vitória mantêm os Rams na cola do Arizona Cardinals, último time invicto da temporada da NFL e atual líder da NFC Oeste, com 4 vitórias e apenas uma derrota. Os Seahawks caem para 2 vitórias e 3 derrotas, na última colocação da chave.

Los Angeles tem folga até o próximo dia 17, quando viaja até Nova York para encarar os Giants, às 14h. No mesmo domingo, Seattle será protagonista do Sunday Night Football contra o Pittsburgh Steelers, na Pensilvânia, às 21h20.

O quarterback Russell Wilson protagonizou uma cena dolorosa na partida. O camisa 3 machucou o dedo médio da mão direita ao bater no braço de Aaron Donald. Os médicos até colocaram no lugar, mas pouco tempo depois Wilson precisou sair do jogo e dar lugar a Geno Smith.

Domínio defensivo no período inicial

As defesas começaram protagonizando o jogo, segurando a partida no 0 a 0 por todo o primeiro quarto. Os Seahawks tiveram chance de abrir o placar ainda no primeiro período, mas arriscaram uma 4th & 2 e perderam a posse da bola.

No começo do segundo quarto, os Rams reagiram e foram até a beira da endzone, mas Matt Stafford foi interceptado por Qandre Diggs, mantendo o marcador sem pontos apesar a boa posição de campo.

Pouco mais de três jogadas depois, Wilson devolveu o favor sofrendo uma interceptação em uma bola longa para Tyler Lockett, que foi desviada por Jalen Ramsey e caiu no colo de Troy Reeder.

Quem enfim deu o primeiro golpe foi Seattle. Após uma falta de interferência que rendeu mais de 50 jardas ao ataque, Wilson conectou com DK Metcalf, que quebrou dois tackles e entrou na endzone, abrindo o placar para os mandantes.

Los Angeles ainda reduziu o prejuízo com um field goal de Matt Gay a menos de dois minutos para o intervalo, mas deu tempo para Seattle responder. Wilson aproveitou a oportunidade e posicionou Josh Myers para um field goal de 35 jardas, porém o kicker errou.

Recuperação de Stafford

O ataque do Rams voltou do intervalo com problema de sintonia entre o quarterback Matt Stafford e seus recebedores. Porém, depois de dois passes errados do QB, que estava sofrendo com uma lesão no dedo, Stafford soltou a bomba de 70 jardas para Desean Jackson, que deixou o time na beira da endzone. Vida fácil para Darrell Henderson entrar e virar a partida para os visitantes.

Depois do primeiro touchdown, o camisa 9 de Los Angeles esquentou na partida, comandou uma bela campanha que terminou com o tight end Tyler Higbee se livrando da marcação de Jamal Adams e recebendo dentro da endzone para ampliar a vantagem dos Rams: 16 x 7.

Por conta de uma lesão no dedo, Russell Wilson não pôde voltar para a partida e Geno Smith assumiu a posição de quarterback. E o que parecia a receita da tragédia, acabou virando uma solução para Seattle. O camisa 7 acertou todos os passes que tentou na primeira campanha, inclusive um lindo para DK Metcalf diminuir a diferença anotando um TD.

Mas Stafford não estava disposto a dar chances de reação para Seattle. Em sintonia com Robert Woods e Cooper Kupp, o quarterback atravessou o campo rapidamente e entregou a bola para Sony Michel entrar na endzone e colocar novamente a vantagem em nove pontos.

Os Seahawks reduziram a diferença para seis com um field goal e tiveram a chance da virada. Com pouco mais de 2 minutos, Geno Smith entrou em campo para buscar o touchdown que daria a vantagem, mas sofreu uma interceptação e selou a vitória do Los Angeles Rams. A equipe visitante ainda chutou um field goal, dando números finais ao placar: 26 a 17.

Globo Esporte