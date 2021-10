NFL: Técnico dos Raiders pede demissão após vazamento de e-mails racistas e homofóbicos

(Foto: Getty Images)





Jon Gruden, head coach do Las Vegas Raiders, informou aos membros da sua comissão técnica que pedirá demissão do cargo após a NFL encontrar e-mails enviados por ele com mensagens racistas, homofóbicas e machistas. A informação é do repórter Tom Pelissero, da NFL Network.

Na última sexta-feira (8) a imprensa do EUA noticiou que uma investigação da liga encontrou e-mail de 2011 no qual o treinador, na época trabalhando como comentarista, usou termo racista contra DeMaurice Smith, presidente do sindicato dos jogadores.

- Eu pedi demissão do cargo de head coach do Las Vegas Raiders. Eu amo os Raiders e não quero ser uma distração. Obrigado aos jogadores, treinadores, staff e torcida dos Raiders. Peço desculpas, nunca quis machucar ninguém - disse Gruden em nota.

Gruden afirmou não se lembrar do ocorrido, mas pediu desculpas. Nesta segunda-feira, o New York Times teve acesso a mais e-mails do treinador no qual ele usa termos homofóbicos e criticou a contratação de mulheres para trabalharem como árbitras na NFL.

Os e-mails foram encontrados durante investigação da NFL após acusações de assédio sexual e abuso moral dentro do Washington Football Team. Jon Gruden tem um relacionamento próximo com Bruce Allen, que na época era o presidente do Football Team. Na troca de mensagem entre os dois também foram encontradas fotos de mulheres de topless, incluindo de duas cheerleaders da equipe comandada por Allen.

O técnico ainda afirmou que o comissário da liga, Roger Goodell, pressionou os Rams em 2014 para draftarem Michael Sam, que na época se tornou o primeiro jogador gay a ser escolhido no Draft. Ainda segundo o jornal, as mensagens incluem muitos termos homofóbicos.

Em julho o head coach parabenizou e disse ter orgulho de Carl Nassib após o jogador se tornar o primeiro atleta ativo na NFL a revelar ser gay. Gruden foi contratado pelos Raiders em 2018, assinando por 10 anos e 100 milhões de dólares.

Gruden teria criticado novamente Goodell por adotar regras para tentar reduzir o número de concussões sofridas por jogadores da liga e também afirmado que Eric Reid, que ao lado de Kaepernick se ajoelhou durante o hino dos EUA para protestar contra o racismo no país, deveria ser demitido.

O então comentarista também teria usado termos ofensivos contra Barack Obama após a sua reeleição ao cargo de presidente dos EUA em 2012 e também contra o então vice Joe Biden.

Globo Esporte