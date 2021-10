NFL volta a Londres na pandemia com vitória dos Falcons e 60 mil torcedores

(Foto: Ryan Pierse/Getty Images)





A NFL voltou a Londres depois de um hiato de uma temporada por causa das restrições de viagem impostas pela pandemia do novo coronavírus em 2020. E o reencontro dos ingleses com o esporte reuniu 60.589 fãs no estádio do Tottenham para a assistirem à vitória do Atlanta Falcons sobre o New York Jets por 27 a 17.

O triunfo levou o time da Geórgia ao segundo triunfo em cinco partidas na temporada. Já os Jets, que na semana anterior haviam vencido o Tennessee Titans, ostentem só uma vitória em cinco duelos.

Matt Ryan, quarterback dos Falcons, somou 342 jardas aéreas lançadas e dois touchdowns. Um deles foi para o wide receiver Kyle Pitts, que produziu muito no ataque: teve 119 jardas em apenas nove recepções.

Ele chegou a cinco mil passes completados na liga - foi apenas o sétimo QB a alcançar tal marca.

O jogo

Atlanta parecia encaminhar um triunfo facílimo a julgar pelo primeiro tempo. Dominante, o time regeu a posse de bola e conseguiu abrir 17 a 0 antes de ir para o intervalo com uma vantagem de 14 pontos no marcador (17 a 3).

O problema é que, na segunda etapa, o time simplesmente parou depois de converter um field goal para fazer 20 a 3. Cometeu erros no ataque, como fumbles, e permitiu que os Jets entrassem no jogo.

Primeiro, levou um TD de Ty Johnson que levou o placar para 20 a 9. Em seguida, uma outra corrida, dessa vez de Michael Carter, e uma conversão de dois pontos deixou tudo muito mais acirrado: 20 a 17.

Mas Ryan conduziu uma bela campanha que culminou em um touchdown de Mike Davis que definiu a sorte do confronto. Apesar de os Jets ainda pontuarem com mais um field goal, Atlanta levou a melhor por 27 a 20.

Globo Esporte