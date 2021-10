Seleção faz vistoria no Equador e tem elogios e preocupações para jogo no interior da Argentina

(Foto: Raphael Sibilla)





A seleção brasileira ainda fará mais duas partidas neste fim de ano, contra Colômbia e Argentina, em 11 e 16 de novembro, mas já se planeja para a primeira rodada das Eliminatórias em 2022. Por isso, uma comitiva da CBF viajou nesta semana a Quito, local do duelo contra o Equador, no fim de janeiro.

A tendência é que os jogadores se apresentem à Seleção diretamente no Equador, para facilitar a logística e ganhar tempo de preparação. Estratégia parecida foi utilizada no início do mês, quando o técnico Tite recebeu os atletas em Bogotá, na Colômbia.

Os funcionários da CBF que foram ao Equador vão vistoriar possíveis locais para treinamento e hospedagem.

Enquanto isso, a entidade segue cuidando dos detalhes da viagem para o clássico contra a Argentina, daqui a três semanas. O duelo será no interior do país, na cidade de San Juan.

Em visita recente ao local, a CBF constatou dificuldade para encontrar hotéis de cinco estrelas, padrão habitual da Seleção. Tal cenário não agradou e gerou uma notificação à Conmebol.

Além disso, o Brasil aguarda autorização para desembarcar diretamente em San Juan. Até o momento, o aeroporto local não conta com corredor sanitário, condição para a entrada de estrangeiros no país.

O fato de toda a delegação brasileira estar vacinada é visto como um facilitador para o acesso pela CBF.

Durante vistoria na Argentina há duas semanas, membros da entidade ficaram satisfeitos com o gramado do estádio Bicentenário, que tem dez anos - foi construído para a Copa América 2011 - e capacidade para 25 mil pessoas.

Também houve elogios aos envolvidos na organização do jogo. San Juan fica a cerca de mil quilômetros de Buenos Aires, capital argentina.

O Brasil está invicto após 11 jogos nas Eliminatórias, com 31 pontos, e lidera a competição. A Argentina está em segundo com 25.

Antes do clássico, a Seleção enfrenta a Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo, dia 11.

Globo Esporte