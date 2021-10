Packers defendem bem e vencem a 5ª consecutiva

(Foto: Jonathan Daniel/Getty Images)





O Green Bay Packers vence a 5ª partida consecutiva na NFL. O time de Aaron Rodgers venceu o Chicago Bears por 24 x 14 jogando fora de casa. O time de Wisconsin fez uma partida correta e soube segurar o ataque dos Bears, liderado pelo novato Justin Fields.

Apesar de terem começado sofrendo um pouco com a marcação de Chicago, os Packers conseguiram assumir uma vantagem no primeiro tempo. O time de Green Bay soube administrar a partida. Destaque para a defesa que soube dificultar muito a vida de Justin Fields, que teve uma interceptação e foi sacado quatro vezes.

O jogo

O time de Chicago entrou na partida muito focado. Após os Bears segurarem Aaron Rodgers no ataque em sua primeira campanha, Justin Fields conduziu o time a o primeiro touchdown da partida. Khalil Herbert entrou na endzone correndo com a bola para abrir 7 a 0.

Ainda no primero quarto, a defesa de Green Bay conseguiu forçar uma interceptação de Fields. O TD dos Packers veio na campanha seguinte. Rodgers mandou um passe curto para Allen Lazard entrar com a bola na zona de pontuação. Jogo em 7 a 7.

O segundo quarto foi marcado por boas atuações das defesas. Green Bay conseguiu manter o time de Chicago zerado no período. Além disso, os Packers aproveitaram a chance de marcar um field goal com Mason Crosby chutando para 39 jardas. A partida foi para o intervalo em 10 a 7 Packers.

Green Bay voltou mais ligado do intervalo, sabendo explorar o uso do jogo terrestre. A equipe de Aaron Rodgers chegou a mais um touchdown após um belo passe do QB para Aaron Jones receber dentro da endzone. Chicago não conseguiu produzir no período e a partida ficou em 17 a 7 para os Packers.

O último quarto certamente foi o mais agitado da partida. Justin Fields teve uma campanha segura e mostrou resiliência ao conduzir o time para seu segundo touchdown. Darnell Mooney recebeu um passe do QB de cerca de 5 jardas e entrou zona de pontuação. Chicago deixou o jogo em um field goal de diferença, mas não por muito tempo. Chicago 14 x 17 Packers.

Na campanha seguinte. Aaron Rodgers invocou seu modo matador e levou Green Bay ao terceiro TD da partida. O QB fez uma grande jogada de mais de 41 jardas passando para Devante Adams. Os sete pontos vieram nos pés de Rodgers que entrou na endzone correndo com a bola. Packers 24 x 14.

Outros resultados do domingo

Miami Dolphins 20 x 23 Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs 31 x 13 Washington Football Team

Los Angeles Rams 38 x 11 New York Giants

Houston Texans 03 x 31 Indianapolis Colts

Cincinnati Bengals 34 x 11 Detroit Lions

Los Angeles Chargers 06 x 34 Baltimore Ravens

Minnesota Vikings 34 x 28 Carolina Panthers



Globo Esporte