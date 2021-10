Patrocinador antecipa anúncio e confirma em seu site parceria com o Vasco

O Vasco está próximo de anunciar o acordo com seu com a PixBet, mas o novo patrocinador master do clube se antecipou. Em seu site oficial, a empresa já estampa o escudo do time carioca entre os clubes com quem tem parceira. A expectativa é que o Vasco confirme o acerto ainda nesta quarta-feira.

O contrato será de um ano e renderá R$ 9 milhões ao Vasco. Com o acerto, a logo do banco BMG, atual patrocinador master, será reposicionada na camisa e provavelmente passará para as costas.

Em 2019, quando fechou com banco, o então VP de Marketing, Bruno Maia, conseguiu colocar uma cláusula no contrato que permitia, em caso de um valor superior, o deslocamento do BMG para outra parte do uniforme, garantindo a exposição. O valor pago anualmente pelo banco ao Vasco é de aproximadamente R$ 5 milhões.

Com o acerto confirmado, existe a possibilidade de o Vasco já exibir em seu uniforme a marca da PixBet no jogo contra o Náutico, no domingo.

Em agosto, o Vasco esteve próximo de um acordo com a Betano, também do ramo de apostas. O vazamento da informação, no entanto, atrapalhou as negociações.

Globo Esporte