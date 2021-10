Pinheiros perde de time dinamarquês e fica em quarto no Mundial de handebol

Primeiro time da história do Brasil a chegar na semifinal do Super Globe masculino, o Campeonato Mundial masculino interclubes de handebol, o Pinheiros perdeu, neste sábado, a disputa do terceiro lugar da competição. O time caiu diante do Aalborg, da Dinamarca, atual vice-campeão da Champions League, por 34 a 29.

Disputado pelos principais times do planeta, o torneio está sendo realizado na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. O Barcelona enfrenta o SC Magdeburg, da Alemanha na final do torneio neste sábado, às 14h30 de Brasília.

O Pinheiros, assim, termina a campanha no Mundial com uma vitória e duas derrotas. Na estreia, o time conseguiu a vaga na semifinal ao vencer o Al Noor Saudi Club por 34 a 33. Depois, acabou perdendo a semi para o Barcelona por 39 a 24.

A equipe ganhou o direito de disputar o torneio ao vencer o Campeonato Centro Sul-Americano de Handebol interclubes, em agosto. O time derrotou o Olimpia, do Paraguai, além do Taubaté e o Nacional.

Globo Esporte