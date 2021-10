Ponto de Opinião: Brasileirão “bagunçadinho” é reflexo de má gestão e individualidades dos clubes

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O técnico Renato Portaluppi disse, em entrevista coletiva após o empate do Flamengo com o Bragantino, que o Campeonato Brasileiro está “bagunçadinho” devido as convocações de jogadores para a seleção brasileira.

A “bagunça” em específico é um reflexo da má gestão da CBF perante o futebol. Após os escândalos envolvendo o presidente Rogério Caboclo, os clubes estiveram mais firmes em suas críticas e buscando uma melhor solução para o futebol em 2021.

O retorno das torcidas, por exemplo, foi uma pauta bastante interessante, onde foi possível ver a individualidade de cada clube. Flamengo diminuiu a CBF ao dizer que o retorno dos torcedores não cabia a ela; a maioria dos clubes queriam que o clube carioca respeitasse o combinado; Athletico Paranaense ainda está definindo este retorno; e continuamos com um campeonato indefinido.

A rodada deste meio de semana pode ter sido ruim para a maioria dos clubes da ponta da tabela, mas demonstrou como o campeonato pode surpreender. Um torneio que tenha um clube super dominante e que não deixa a emoção chegar acaba deixando o campeonato sem graça. O mesmo vale para a zona de rebaixamento.

Em suma, a “bagunça” é resultado dos próprios rumos do futebol no país. Por mais que seja gritante a diferença do futebol brasileiro com o futebol sul-americano (vide Libertadores e Copa Sul-Americana), ainda estamos longe de um suprassumo do futebol. Não é à toa que a seleção ainda é vista como mediana por alguns. E assim caminha nossa bagunça.

Este é nosso futebol e este é o cenário da CBF.