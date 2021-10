Ponto de Opinião: Um balanço da seleção brasileira após o empate com a Colômbia

(Foto: Juan Barreto/AFP)



Por Nicholas Araujo

Blog do Esporte





A seleção brasileira vem apresentando, nesta leva de jogos das Eliminatórias no começo de outubro, uma sequência apagada para quem é líder do torneio. Sofreu para a derrotar a Venezuela e suou para segurar o empate com a Colômbia.

Neste balanço, vendo tudo que a seleção vem mostrando, vamos analisar o desempenho de cada jogador.

- Alisson: o goleiro se mantém seguro abaixo da meta. Deve ser a escolha de Tite para 2022.

- Danilo: mostrou futebol apagado. Poderia ser descartado para a entrada de outro atleta.

- Marquinhos: zagueiro absoluto.

- Éder Militão: apagado no jogo, foi substituído por Thiago Silva.

- Alex Sandro: pouco mostrou nos dois jogos.

- Fabinho: está pesado para a posição. Nem está com o mesmo destaque do que no Liverpool.

- Fred: sem evolução no meio. Poderia dar lugar a outro atleta.

- Lucas Paquetá: parece que, agora, sentiu o peso da camisa. Joga bem no meio, mas precisa buscar o jogo.

- Gabriel Jesus: já vem apagado há um bom tempo na seleção.

- Gabriel Barbosa: é um jogo que espera o jogo. Precisa receber a bola para marcar. Típico centroavante.

- Neymar: não está em sua melhor forma. Perdeu muitos passes no jogo. Poderia ter sido substituído.

- Weverton e Éderson: ótimos goleiros.

- Thiago Silva: zagueiro seguro, é confiança de Tite.

- Emerson: pouco aproveitado.

- Lucas Veríssimo: passou essa convocação em branco. Poderia ser mais bem aproveitado.

- Guilherme Arana: bom lateral, mas precisa entrar no ritmo.

- Gerson: contra a Venezuela, pouco fez. Precisa mostrar mais futebol.

- Edenílson: pouco aproveitado.

- Douglas Luiz: passou em branco

- Everton Ribeiro: falta entrar no ritmo da seleção. Não encaixou o bom futebol que tem.

Técnico Tite

Para quem fala em trocar o treinador, é um risco maior para 2022. Tite precisa dar espaço para mais jogadores que estão em melhor forma. Sentiu a pressão de não ter alguns jogadores da Europa. Se prende em um jogo e não sabe como fazer. Tem boa visão de jogo, mas precisa entender melhor o que tem nas mãos.

Antony e Raphinha

Para mim, foram os melhores desta seleção nesses jogos. Precisam de mais ritmo, mas pedem passagem para Tite. Se entendem bem em campo e fizeram uma boa dupla.

Apostas

O futebol brasileiro tem boas apostas para Tite, que poderia testar na próxima convocação e em amistosos. Alguns nomes que vejo potencial:

- Pedro, do Flamengo: está pedindo vaga há muito tempo. Falta o Tite ver.

- Hulk, do Atlético: pode ser opção para centroavante.

- Claudinho, hoje na França: está bem badalado, pode ser uma aposta para velocidade no meio.

- Arthur, do Bragantino: vem sendo decisivo no clube. Pode ser aposta para velocidade no ataque.

- Yuri Alberto, do Internacional: aposta para mais velocidade no ataque.

- Felipe, do Atlético de Madrid: é bom zagueiro e já mostrou ser entrosado na seleção.

- Giuliano, do Corinthians: vem sendo ótimo para o time. Pode ser uma aposta ousada.

- Wagner Leonardo, do Santos: mesmo estando em um Santos abaixo, o defensor mostra potencial.

E você, sugere quem na seleção? Comenta aí!