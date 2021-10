Portugal supera a Argentina e é campeão mundial de futsal pela 1ª vez

(Foto: Oliver Hardt/FIFA)





A Argentina chegou à decisão do Mundial de Futsal como favorita. Depois de bateram o Brasil na semifinal, os atuais campeões do mundo entraram em quadra para enfrentar Portugal tendo a melhor campanha da competição. Só que, como diz a máxima criada pelo craque Falcão, "final não se joga, final se ganha". Com uma atuação precisa e equilibrada, a seleção portuguesa venceu a decisão por 2 a 1 neste domingo. É o primeiro título de Portugal na Copa do Mundo Fifa.

A conquista consagra o craque Ricardinho, eleito seis vezes o melhor do planeta. Apelidado de "Mágico", ele teve atuação importante na final deste domingo, em Kaunas, na Lituânia. Os dois gols portugueses foram marcados pelo artilheiro Pany. Claudino descontou para a Argentina, que pressionou até o fim e mandou uma bola na trave no último lance do jogo. Campeões em 2016, os argentinos seguem com apenas uma conquista da Copa do Mundo Fifa.

Início truncado e Borruto expulso

O jogo começou com as duas seleções se arriscando pouco no ataque. Aos quatro minutos, Rescia recebeu lançamento longo e finalizou de bicicleta. A bola foi para fora. Um minuto depois, o goleiro português Bebé saiu jogando errado, e a bola chegou limpa a Vaportaki, que bateu em gol. Bebé se recuperou e fez a defesa. Aos oito, Basile chutou da intermediária, e a bola explodiu na trave.

Um minuto depois, Portugal chegou com perigo numa conclusão de Tiago Brito. Bem colocado, Sarmiento defendeu com o pé. Aos 11, Borruto disputou bola com Bebé na área e caiu. Os argentinos ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Um minuto depois, Borruto deu um soco em Ricardinho numa disputa de bola. Portugal pediu a revisão em vídeo, e o camisa 9 levou cartão vermelho, deixando a Argentina com um jogador a menos por dois minutos.

Pany abre o placar

Reiniciada a partida, Ricardinho perdeu um gol feito, mandando na trave sem goleiro. Pressionando muito, Portugal desperdiçou outra oportunidade aos 14 com Brito. No lance seguinte, porém, não teve jeito. Pany concluiu da entrada da área e abriu o placar da decisão.

Mesmo com a vantagem, a seleção portuguesa continuou melhor, e, aos 16, Zicky perdeu um gol feito. Acuada até então, a Argentina só voltou a pressionar no fim, e, a 16 segundos do intervalo, Cuzzolino parou em Bebé no último momento de perigo da etapa.

Segundo tempo movimentado

A Argentina voltou para o segundo tempo com a marcação adiantada, mas a primeira chance foi de Portugal. Numa linda jogada individual, Erick tentou a cavadinha e acertou o travessão. Aos quatro minutos, foi a vez de Tiago Brito desperdiçar mais uma oportunidade para os portugueses, parando no goleiro Sarmiento.

Aos sete, a Argentina quase empatou quando Cuzzolino concluiu de dentro da área. Bebé salvou Portugal. Aos sete, a seleção portuguesa conseguiu chegar ao seu segundo gol, quando Pany completou escanteio cobrado por Ricardinho. A Argentina não se entregou e diminuiu logo depois da saída de bola, com Claudino: 2 a 1.

Pressão argentina

Aos oito, Vaporaki recebeu na área e bateu em gol. Bebé tirou com o ombro. Dois minutos depois, Edelstein mandou para fora com o goleiro português batido. Aos 14, Claudino arrancou pela esquerda, invadiu a área e chutou. Bebé defendeu com o peito. Um minuto depois, foi a vez de Portugal desperdiçar ótima chance numa finalização de calcanhar de Erick de dentro da área. Bem colocado, Cuzzolino apareceu para evitar o gol.

A três minutos do fim, o técnico argentino Matias Lucuix lançou Taborda como goleiro-linha. Aos 18, João Matos tocou com a mão na bola dentro da área, e a Argentina pediu revisão em vídeo. A arbitragem nada marcou.

A pressão argentina seguiu até o fim. A 15 segundos do término, Cuzzolino perdeu gol incrível. Para aumentar ainda mais o drama, Alemany ainda acertou uma bola na trave no estouro do cronômetro. Terminada a partida, os portugueses se abraçaram em quadra e celebraram o título aos prantos.

Argentina: Sarmiento, Claudino, Basile, Brandi e Taborda. Entraram: Stazzone, Alemany, Rescia, Cuzzolino, Borruto, Vaporaki, Farach, Santos e Edelstein. Técnico: Matias Lucuix.

Portugal: Bebé, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, João Matos e Ricardinho. Entraram: André, Paco, Afonso, Zicky, Erick, Pany, Tiago Brito, Miguel Castro e Vitor Hugo. Técnico: Jorge Braz.

Globo Esporte