Prefeitura do Rio dispensa teste de Covid-19 para torcedores com ciclo vacinal completo nos estádios

Um decreto do prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicado na manhã desta sexta-feira, anunciou uma flexibilzação no protocolo para a entrada de torcedores nos estádios da cidade. A partir desta sexta, para acessar os locais, o público terá de apresentar comprovante do ciclo vacinal completo ou teste negativo de antígeno ou RT-PCR para Covid-19 (até 48 antes das partidas). Anteriormente, era obrigatório apresentar o teste negativo e comprovante de vacinação.

De acordo com o decreto, "considera-se o esquema vacinal completo pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da dose de reforço, e pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose da vacina."

O Vasco, por exemplo, já terá o novo protocolo em seu próximo jogo em São Januário, dia 16, contra o Coritiba.

Em setembro, a Prefeitura do Rio passou a liberar gradualmente o retorno dos torcedores aos estádios, desde que os clubes mantivessem uma série de protocolos para evitar a disseminação de Covid-19. No momento, é permitida a ocupação de até 50% das arquibancadas.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, no dia 1º de outubro, 85% das pessoas com mais de 12 anos receberam uma dose da vacina na cidade, e 57% já tomaram duas doses ou dose única.

Globo Esporte