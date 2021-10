Presidente do Cruzeiro se reunirá com Fábio, Rafael Sobis e Rômulo na Toca da Raposa, ainda em dia sem treino

(Foto: Bruno Haddad)





A sexta-feira será marcada por reuniões no Cruzeiro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues desembarcou em Belo Horizonte em meio a crise causada pela greve dos jogadores. O mandatário irá se reunir com líderes do elenco, nesta tarde, na Toca da Raposa. A conversa será com o capitão Fábio, o lateral Rômulo e o atacante Rafael Sobis, os mais experientes.

Há tendência de Eduardo Brock também participe do encontro, que visa resolver a situação financeira do clube no que diz respeito aos meses de atraso salarial não só do elenco, mas do quadro de funcionários do Cruzeiro. Ainda que a reunião seja resolutiva, os jogadores não devem treinar nesta sexta, seguindo com a paralisação nas atividades do grupo principal.

Sérgio Rodrigues viajou para Portugal, onde ministrou uma palestra em curso de gestão de futebol no estádio do Benfica. Retornou na quinta-feira, prometendo se pronunciar publicamente nesta sexta-feir. A greve dos jogadores foi anunciada na quarta, após empate com o Botafogo, por meio de carta aberta publicada pelos atletas nas redes sociais.

No período da manhã, Sérgio Rodrigues planeja conversar com empresários influentes dentro da gestão da Raposa. A ideia é debater e tentar alavancar recursos financeiros para minimizar os problemas imediatos.

O técnico Vanderlei Luxemburgo também vai procurar o presidente para uma conversa. Faltando oito rodadas para o fim da Série B e com chances remotas de acesso, o clube precisa planejar a temporada 2022. O ge apurou que o treinador e a comissão técnica estão insatisfeitos com a forma que a situação dos salários foi conduzida, culminando com a greve dos jogadores do elenco profissional.

Globo Esporte