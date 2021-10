Principal parceiro do Cruzeiro faz duras críticas a presidente do clube: "Salgando carne podre"

O empresário Pedro Lourenço, principal parceiro financeiro do Cruzeiro, fez duras críticas ao trabalho de Sérgio Santos Rodrigues, na presidência do Cruzeiro. Na tarde deste sábado, em entrevista à Rádio Itatiaia, Pedro classificou o momento do clube, técnico e administrativo, como muito ruim.

“Se não mudar muita coisa no Cruzeiro, não vai adiantar. Tem que mudar diretoria de futebol. Se não mudar, não tem meu apoio. Não vou ficar salgando carne podre” - Pedro Lourenço

Diante de momento político, administrativo e financeiro muito conturbado, o Cruzeiro não consegue se acertar em campo e sonhar com o retorno à Série A. São dois anos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, com uma campanha aquém da expectiva para o clube, que completou 100 anos nesta temporada.

- Incompetência total da gestão do Cruzeiro. Eles não ouvem a gente, não ouvem. Se não tomar providências, vai ficar o resto da vida na Segundona. Tem que começar na segunda-feira (a mudança), mudar, estruturar, limpar um monte de coisa que está errada no Cruzeiro - disse o empresário à Itatiaia.

Pedro tem sido o principal parceiro econômico do Cruzeiro nos últimos anos. Ele tem antecipado a compra de patrocínios no clube e injetado dinheiro de várias formas para auxiliar no dia a dia cruzeirense. Mesmo assim, os funcionários e jogadores do Cruzeiro têm convivido com o atraso no pagamento de salários.

- Ali tem um monte de gente à toa que não produz nada e recebe. Você tem meses de salários atrasados. Cozinheira com salário atrasado, segurança com salário atrasado, isso não se faz com o ser humano. Tem que mudar.

O empresário também criticou o atual diretor de futebol do clube, Rodrigo Pastana. Para ele, o dirigente não deveria "nem ter passado na porta da Toca”. Recentemente foi Lourenço quem procurou o técnico Vanderlei Luxemburgo para voltar a trabalhar no clube. Nas conversas, o treinador pediu que os vencimentos de jogadores, funcionários e colaboradores fossem colocados em dia.

Com isso, Pedro antecipou a compra do patrocínio máster da camisa do Cruzeiro, referente à temporada de 2023. Mas, segundo o parceiro, os vencimentos dentro da instituição continuam atrasados, criticando mais uma vez Sérgio Santos Rodrigues.

- Quando foi falado com Vanderlei, ele exigiu salário em dia. Não só de jogador. Porque jogador não joga sozinho. E os caras que ganham mil? Dois mil? Três mil? Eu comprei um patrocínio de 2023. Cerca de R$ 8 milhões que era para acertar tudo. Foi feito o pagamento. Agora, quem pagou e quem não pagou eu não sei falar. Depois disso, o presidente não pagou nada.

Globo Esporte