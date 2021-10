Rafaela Silva e William Lima são ouro em dia de seis medalhas para o Brasil no Mundial Militar

No primeiro desafio internacional no retorno às competições, Rafaela Silva garantiu o lugar mais alto do pódio. Em final brasileira da categoria até 57kg, a campeã olímpica superou a compatriota Jéssica Lima para levar sagrar-se bicampeã do Mundial Militar de Judô, desta vez realizado em Paris.

Quem também brilhou nos tatames franceses foi William Lima, da categoria até 66kg. Ele venceu um golden score duríssimo contra o russo Alim Balkarov para faturar o ouro. O Brasil também conquistou bronzes com Amanda Lima (-48kg), Aléxia Castilhos (-63kg) e David Lima (73kg), num total de seis medalhas neste sábado.

Com 11 atletas na disputa da categoria até 57kg, Rafaela Silva largou de bye e estreou nas quartas com vitória sobre a austríaca Lisa Grabner por ippon. Nas semifinais, novo triunfo por ippon sobre a polonesa Anna Kuczera para selar a vaga na decisão.

Do outro lado da chave, Jessica Lima venceu três lutas até chegar à disputa pelo ouro. Passou pela espanhola Luana Hor Martinez, pela ucraniana Marilia Skora e pela francesa Veronique Mandeng.

Na decisão, Jéssica começou mais agressiva e chegou a imobilizar Rafaela, que escapou quando a contagem ainda estava no início. O duelo se equilibrou, e Rafaela conseguiu a vitória por ippon a 1m27 para o fim do confronto. A campeã olímpica assegurou o ouro, e Jéssica ficou com a prata.

Na categoria até 48kg, Amanda Lima largou com vitória sobre Prart Muthunbandage, do Sri Lanka. Na semifinal, porém, foi superada pela russa Irina Dolgova. A disputa pelo bronze seria contra Chamil Marappulige, do Sri Lanka, mas a adversária abandonou a disputa. Amanda foi ao tatame apenas para confirmar a vitória por fusen-gachi, o equivalente ao W.O. do judô, e assegurar a medalha de bronze.

O Brasil teve duas representantes na categoria até 63kg. Aléxia Castilhos abriu a campanha derrotando a francesa Gaetanne Deberdt, mas nas quartas foi superada pela eslovena Andreja Leski. Na repescagem venceu por ippon Biyagama Acharige e passou à disputa pelo bronze. Diante da ucraniana Anastasil Antipina, Alexia conseguiu o ippon a 13 segundos do fim e garantiu a medalha.

Do outro lado da chave, Tamires Crude largou de bye, mas foi superada na sequência pela austríaca Magdalen Lysakova. Na repescagem também caiu diante da russa Daria Davydova e se despediu da competição.

William Lima é ouro no masculino

Entre os homens, o Brasil também subiu ao lugar mais alto do pódio. Na categoria até 66kg, William Lima saiu de bye e na sequência conquistou vitórias por ippon sobre o russo Abrek Naguchev e o francês Reda Seddouki. O adversário na decisão foi Alim Balkarov. O russo pareceu dominar as ações ofensivas em boa parte do confronto, mas William se defendeu bem e levou a disputa ao golden score. Na prorrogação conseguiu um wazari e selou a conquista do ouro.

Na categoria até 60kg, Bruno Nascimento largou de bye e venceu a primeira luta contra o ucraniano Bekirbek Morgoyev. Nas semifinais, porém, caiu por ippon diante do francês Jolan Florimont. Na disputa pelo bronze, saiu atrás do austríaco Daniel Leutgeb por wazari, e o confronto foi encerrado quando o europeu conseguiu o ippon a 1m15 do fim. Bruno terminou em quinto lugar.

Na categoria até 73kg, David Lima enfrentou um longo caminho devido ao maior número de inscritos. Largou de bye e depois superou o russo Evgenii Prokopchuk. Nas quartas de final caiu por ippon diante do polonês Dami Szwarnowiecki. Na repescagem, o brasileiro venceu por ippon o palestino Nader Mesha e o iraniano Nabaei Maysam. Na disputa pelo bronze, contra o polonês Wiktor Mrowczynski, o brasileiro conseguiu o wazari e garantiu a medalha.

Globo Esporte