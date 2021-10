Rebeca Andrade assume posto de Simone Biles e é garota-propaganda do Mundial

Nas principais peças de divulgação do Mundial de ginástica artística, Rebeca Andrade figura ao lado do japonês Daiki Hashimoto. A campeã olímpica do salto virou garota-propaganda da competição, sendo destacada pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), como a maior estrela feminina em Kitakyushu, no Japão, a partir desta segunda-feira. Um posto que há anos pertencia a Simone Biles, e que agora a brasileira assume.

- É muito legal, porque isso é uma conquista do meu trabalho, de tudo que eu fiz. Eu não levo isso como um peso ou como uma pressão, porque as pessoas me têm com admiração, e eu acho isso muito bom. É bom para mim e bom para as pessoas que estão me assistindo também. Eu fico muito feliz porque a FIG é muito importante, e eu me sinto uma pessoa importante - comentou Rebeca entre risos.

É com leveza que Rebeca Andrade encara o novo status de ser a cara do Mundial. Apenas três meses depois das conquistas inéditas nas Olimpíadas de Tóquio, com um ouro no salto e uma prata no individual geral, a ginasta de 22 anos volta a competir no Japão nas classificatórias desta segunda-feira, às 23h15 (de Brasília), em busca de sua primeira medalha em Mundiais, afastando a frustrações de ter perdido três edições por causa de lesões e cirurgias no joelho direito.

- Está sendo muito bom voltar ao Japão, é a minha quarta vez aqui. Eu não posso sair, não posso conhecer um pouco mais da cidade, mas é bem importante, vai ser mais uma experiência para minha vida, mais um momento novo, mais uma coisa que eu quero muito. Eu tive boas lembranças no passado também com as Olimpíadas e espero fazer boas lembranças agora também - disse a campeã olímpica.

Rebeca mostrou no treino de pódio da sexta-feira (manhã de sábado no Japão) que manteve o ritmo depois das Olimpíadas mesmo com uma agenda cheia de compromissos com patrocinadores e mídia - foi até capa da revista Vogue Brasil. Ela é favorita ao ouro no salto e tem boas chances nas barras assimétricas. Ainda vai tentar vaga na final da trave. Só não vai se apresentar no solo com o Baile de Favela, assim saindo também do páreo do individual geral.

- Essa reta final de treinamentos foi intensa, porque eu vim de um período muito pesado, treinando para estar na Olimpíada e tudo mais. Mas ao mesmo tempo muito boa porque eu sinto o quanto eu estou preparada pra fazer o que eu preciso fazer durante a competição, durante os treinamentos e eu acho que é isso que conta.

Rebeca é um dos cinco campeões olímpicos de Tóquio que disputam o Mundial. O anfitrião Daiki Hashimoto, campeão do individual geral e da barra fixa, é o outro grande nome da competição no Japão. O sul-coreano Shin Jea-hwan (campeão do solo) e as russas Angelina Melnikova e Vladislava Urazova (campeãs por equipes) completam o quinteto dourado. Ainda estão inscritos o sul-coreano Yang Hak-Seon (campeão do salto em 2012) e o japonês Kohei Uchimura (dono de sete medalhas olímpicas, sendo três de ouro).

