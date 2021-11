Recuperado de lesão, Raphinha faz bonito gol em vitória do Leeds

O atacante Raphinha parece estar recuperado, bem recuperado, da recente lesão no tornozelo esquerdo. Ele marcou belo gol na vitória do Leeds United sobre o Norwich City neste domingo, por 2 a 1, fora de casa, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Inglês.

Raphinha abriu o placar para o Leeds por volta dos 11 minutos do segundo tempo. Ele recebeu a bola na ponta direita, deixou dois marcadores para trás — Omobamidele sentado — e chutou rasteiro para o gol. A bola ainda sofreu desvio antes de passar pelo goleiro Tim Krull.

O Norwich empatou dois minutos depois, com o gol de cabeça do próprio zagueiro marfinense Omobamidele. A partida seguiu pegando fogo e o meio-campista espanhol Rodrigo colocou o Leeds novamente na frente, aos 15, com chute de canhota de fora da área.

Apesar do susto no último jogo contra o Wolverhampton, no dia 23 de outubro, Raphinha foi convocado pelo técnico Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrentará Colômbia e Argentina em novembro.

O atacante soma três gols em oito jogos pelo Leeds na temporada. Com esse resultado, o time do técnico Marcelo Bielsa deixa a zona de rebaixamento e agora está em 17° lugar na Premier League.

Globo Esporte