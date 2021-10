Renato diz ser vacinado contra "críticas exageradas" no Flamengo: "Sou a fortaleza deles, o muro deles"

Depois de ser xingado, ouvir gritos pela volta de Jorge Jesus e entregar o cargo na sequência de uma eliminação traumática na semifinal da Copa do Brasil, Renato Gaúcho respira aliviado. No confronto direto com o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, o Flamengo mudou de estilo, mostrou uma melhora defensiva, e conseguiu garantir a vitória no Maracanã.

Na avaliação de Renato, o Flamengo teve uma boa atuação e soube anular as principais jogadas do rival. O time teve uma alteração de última hora na zaga, já que Rodrigo Caio sentiu e virou desfalque no aquecimento para a partida. Questionado sobre a maratona de jogos que virá pela frente em novembro, incluindo a decisão da Libertadores, ele afirmou:

- Não vai mudar em nada a nossa maneira de trabalhar, até porque, pelo menos no meu pensamento, não é só nesse mês que vamos jogar a cada três dias, estamos jogando há muito tempo, e a cada três dias uma decisão. Então as pessoas não podem olhar só para frente, tem de olhar um pouco para trás. Tem pessoas inteligentes aqui dentro, temos trocado ideias, estamos na briga pelo Brasileiro e enquanto tiver chance, vamos brigar.

Questionado sobre a entrega do cargo após a eliminação na Copa do Brasil, ele preferiu não dar detalhes, mas não negou:

- Tem coisas que eu prefiro que fique internamente. Sempre converso bastante com o Braz (Marcos Braz, vice de futebol), o Bruno (Spindel, diretor de futebol), são pessoas que estão diariamente e nos ajudam bastante, o Flamengo precisa muito dessas pessoas, troquei algumas ideias com eles, mas não quero entrar em detalhes. Também tive uma conversa muito boa com o presidente no CT. Mas prefiro que fique entre quatro paredes. São pessoas que precisam ouvir o que tenho a falar, e para poder escutá-las também.

Confira a coletiva de Renato Gaúcho

Gabigol

Não vejo problema com o Gabriel. Tem treinado, se dedicado, é profissional. Todo jogador tem uma fase que não é tão boa. Aconteceu um tempo atrás com o próprio Pedro. Eu falei para ele (Gabriel), que estava todo mundo falando que o Pedro estava 10 jogos sem fazer gol. Falei para ele: "tranquilidade, calma, não vai desaprender". E ele começou a fazer gols. A mesma forma o Gabriel. Daqui a pouco a bola vai cair para ele, e ele vai fazer gols, e ainda vai nos ajudar bastante.

David Luiz

A gente tem conversado bastante, ele está seguindo risco o que foi determinado. Ele está bem, já está treinando com o grupo, o torcedor pode ficar tranquilo que já já estará em campo.

Críticas

Eu já sou vacinado. Não caí de para-quedas no futebol. Só achei as críticas exageradas. O que criticou quarta-feira vai nos elogiar amanhã. Faz parte. Tem gente ganha dinheiro com críticas. Muitas pessoas gostam de ver o circo pegando foto. Digo a eles: "Eu sou a fortaleza de vocês, o muro de vocês". Falo para eles que é o que eu passo para eles, não o que vem de fora. Jornalista vive a cada três dias. O jornalista que é correto pode fazer a crítica, aquela crítica verdadeira, não aquele que a cada três dias muda de opinião. Tem pessoas que querem tumultuar o ambiente. O Flamengo está em uma final da Libertadores. E o Flamengo pode em três anos conquistar o tricampeonato da Libertadores. O Flamengo está lá no dia 27 e faremos de tudo para ganhar. Enquanto isso a gente precisa dessa energia do nosso torcedor.

