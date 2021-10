Russo é primeiro a ter competido em Tóquio a ser suspenso por doping

(Foto: Getty Images)





O russo Igor Polyanskiy, de 31 anos, é o primeiro atleta a ter competido nas Olimpíadas de Tóquio a ser oficialmente suspenso por doping. O triatleta pegou um gancho de três anos por uso de eritropoietina, também chamada de EPO. A substância aumenta a resistência do corpo.

Vale lembrar que outros casos de doping ocorreram em Tóquio, como o da brasileira Tandara, do vôlei. Ainda não houve, porém, nenhum outro resultado de julgamento até aqui.

A amostra de urina e sangue de Polyanskiy foi coletada durante um controle antidoping fora de competição em Vladivostok, na Rússia, no dia 21 de julho - dois dias antes da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas. A World Triathlon, federação responsável pelo esporte, foi comunicada no dia 5 de agosto, após a competição do russo.

Polyanskiy terminou em 43º na corrida individual masculina, no dia 26 de julho. No dia 31, competiu pela equipe do Comitê Olímpico Russo, que ficou em 14º lugar na competição de revezamento misto.

A suspensão de Polyanskiy foi reduzida de quatro para três anos depois que ele admitiu a violação de doping dentro do período de 20 dias do julgamento. Ele assinou um termo de audiência e aceitação da pena. Ele não poderá competir até 10 de agosto de 2024, um dia antes do encerramento das Olimpíadas de Paris.

A suspensão é mais um golpe nas intenções da Rússia em recuperar seus direitos esportivos após o escândalo de doping nos últimos anos. Atletas russos competiram em Tóquio sob a bandeira do Comitê Olímpico Russo e não puderam ouvir o hino do país no evento. A Wada impôs um pacote de quatro anos de punições à Rússia, mas a pena foi reduzida pela metade pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte em dezembro do ano passado.

