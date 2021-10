Salas e Camilo vencem etapa de Velocitta, e Casagrande mantém liderança da Stock

(Foto: Vanderley Soares/P1 Media Relations)





Guilherme Salas, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande deixam a 10ª etapa da Stock Car com motivos para celebrar. Gui liderou a primeira corrida de ponta a ponta para conquistar a segunda vitória da carreira, enquanto Thiago chegou ao 35º triunfo na categoria ao vencer a segunda corrida. Casagrande, que terminou em segundo lugar na segunda corrida, manteve a liderança do campeonato.

Casagrande soma agora 309 pontos na classificação, seguido por Daniel Serra com 296. Restam apenas duas etapas para o fim da temporada. A próxima parada da Stock será em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia 21 de novembro.

Uma chuva leve começou a cair durante a primeira volta de apresentação – a organização exigiu uma segunda volta antes de liberar a largada, apesar de o cronômetro ter iniciado a regressiva de 30 minutos que antecedem a volta final.

Uma vez autorizado o início, Guilherme Salas arrancou defendendo bem a pole. Dentre os 10 primeiros do grid inicial, Felipe Massa foi quem teve maior prejuízo. Além de perder de cara a sétima posição para Julio Campos, o ex-Fórmula 1 foi punido por ter se movimentado antes luzes vermelhas da largada terem se apagado. Ao despencar para o 29º lugar, ele preferiu recolher o carro e abandonar a primeira corrida.

Na disputa pela liderança, Ricardo Zonta ganhou tempo na parada obrigatória nos boxes e voltou muito próximo de Salas. Ele logo usou o push para tentar tomar a primeira posição, sem sucesso. A perseguição continuou pelas voltas seguintes, mas Salas segurou a pressão para vencer pela segunda vez na carreira.

Gabriel Casagrande, então líder do campeonato, fez ultrapassagens importantes na reta final para terminar na 10ª colocação – que lhe renderia a pole na inversão das 10 primeiras posições do grid para a corrida 2.

Se na primeira corrida a largada foi limpa, na segunda corrida a disputa por posições levou ao abandono de Átila Abreu, Ricardo Maurício (que largou em segundo e estava em quarto no campeonato) e César Ramos. Havia muitos detritos na pista, e o safety car foi acionado. Bruno Baptista, com a suspensão quebrada, causou nova entrada do safety car.

Thiago Camilo, com uma estratégia bem executada na parada obrigatória nos boxes, tomou a ponta de Gabriel Casagrande. Daniel Serra, que parecia pressionar pela segunda colocação, acabou ultrapassado de uma vez só por Allam Khodair e Denis Navarro – ele retomaria uma posição para fechar em quarto.

A última volta teve um susto com Beto Monteiro, que saiu correndo do carro após um pequeno incêndio. Na frente, Thiago Camilo conduziria tranquilo rumo à 35ª vitória da carreira. Casagrande terminou a prova em segundo, o suficiente para manter a liderança do campeonato.

Globo Esporte