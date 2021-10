São Paulo comete falha em site oficial e expõe contratos de patrocínios e documentos

O São Paulo expôs em seu site oficial, indevidamente, contratos de patrocínio e documentos sigilosos. Cláusulas de confidencialidade foram quebradas devido a uma falha nos procedimentos tricolores. O erro também atinge as Séries A e B do futebol brasileiro.

O problema ocorreu na aba de transparência, especificamente na área em que questões vinculadas ao Conselho Deliberativo são mostradas pelo clube. As páginas com as apurações de votos de conselheiros continham links para os documentos na íntegra.

Foi assim que o contrato da Sportsbet.io, cujo teor foi publicado pelo ge há quase dois meses, foi obtido pela reportagem. A peça esteve disponível no site do São Paulo todo o tempo. O vídeo abaixo mostra como os documentos podiam ser obtidos livremente.

Ainda não é possível afirmar se a abertura indevida dos documentos foi involuntária ou proposital. Por meio de sua assessoria de imprensa, o São Paulo diz que existe um inquérito policial em andamento, relacionado ao vazamento de documentações tricolores.

No caso dos contratos de patrocínio – exceto no da Sportsbet.io, em que a diretoria do São Paulo tentou ocultar os valores e também falhou –, todos contêm valores. Há, neles, cláusulas de confidencialidade que impedem a divulgação de qualquer detalhe das parcerias.

Existe cláusula similar nos contratos de direitos de transmissão internacionais e direitos de apostas, que envolvem todos os clubes da primeira e da segunda divisão nacionais. O São Paulo assina os documentos junto de 39 outras associações, além da CBF.

Entre os documentos expostos, estão:

Autorização para empréstimo de R$ 5 milhões com o Banco Rendimento (incluindo vigência, juros e garantias)

Autorização para empréstimo de R$ 10 milhões com o Banco Tricury

Autorização para empréstimo de R$ 11 milhões com o Banco Tricury

Autorização para empréstimo de R$ 50 milhões com o Bradesco

Contrato de patrocínio do São Paulo com a Gazin Indústria e Colchões

Contrato de patrocínio do São Paulo com a ABC da Construção

Contrato de patrocínio do São Paulo com a Dry Company

Contrato de patrocínio do São Paulo com a Sportsbet.io

Contrato das Séries A e B com a Global Sports Rights Management por direitos internacionais do Campeonato Brasileiro

Contrato das Séries A e B com a Zeus Sports Marketing por direitos de transmissão relacionados a apostas

Em reunião recente do Conselho Deliberativo do São Paulo, o presidente do órgão, Olten Ayres de Abreu Júnior, afirmou que o clube estava investigando a quebra de sigilo do contrato da Sportsbet.io. Ele prometeu novidades aos são-paulinos sobre a falha interna.

– Estamos avaliando a questão da quebra de sigilo do contrato da Sportsbet.io, e em breve teremos novidades sobre essa quebra de sigilo, que infelizmente ocorreu e é danosa ao nosso clube e patrimônio. Inclusive, olhando as redes sociais, a indignação não foi só de nós, que participamos do corpo diretivo do clube, mas de diversos torcedores, diversos associados, criticando essa quebra de sigilo. Ela está averiguada, investigada, e em breve teremos novidades sobre isso – disse Olten.

Globo Esporte