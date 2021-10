Seleção russa de wrestling é expulsa de avião por não usar máscara

A seleção russa de wrestling foi expulsa do voo com destino a Oslo, na Noruega, onde acontece nesta semana o Mundial da modalidade após uma briga por uso de máscara. Os membros da equipe, entre eles o bicampeão olímpico e tetracampeão mundial Abdulrashid Sadulaev, foram forçados a dormir na escala, na Holanda, após confusão.

De acordo com o portal "Inside the Games", o treinador da equipe Dzambolat Tedeev disse à agência de notícias oficial russa TASS que eles foram retirados do avião porque uma das máscaras de sua delegação "escorregou".

- No começo eu não entendi o que era. Metade do avião estava sentado sem máscaras, e nós estávamos com máscaras. A máscara de uma pessoa escorregou e fomos expulsos - disse Tedeev em entrevista que acredita que a equipe pode ter sido provocada e perseguida.

Brasil no Mundial

O principal evento da molidade após os Jogos Olímpicos de Tóquio acontece de 1 a 9 de outubro em Oslo, na Noruega. O Brasil será representado por seis atletas, com destaque para Lais Nunes, que representou o país nas duas últimas Olimpíadas no peso até 62kg, e Giulia Penalber, da categoria até 57kg. Marat Garipov(60kg) e Joilson (77kg), Marcos Wesley Siqueira (65kg) e Kamila Barbosa (50kg) completam o time.

Serão 30 medalhistas olímpicos de Tóquio no torneio, com destaque para os campeões olímpicos Abdulrashid Sadulaev, David Taylor, Tamyra Stock-Mensah, Mohammadreza Geraei e Musa Evloev.

