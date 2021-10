Sesc-Flamengo conquista o 17º título do Campeonato Carioca no Golden Set

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)





Foi preciso mais que um set de ouro para o Sesc-Flamengo chegar ao 17º título do Carioca. Foi preciso um Golden Set para consagrar a virada da equipe do técnico Bernardinho. Na noite desta sexta-feira, no Ginásio do Tijuca, o Rubro Negro paralisou diante do pesadíssimo bloqueio do Fluminense e perdeu o segundo jogo da final por 3 sets a 1 (parciais 18/25, 25/22, 21/25 e 25/27), mas garantiu a taça ao fazer um set decisivo perfeito e anotar 25 a 15.

O Sesc-Flamengo havia vencido o primeiro jogo da final, na última terça-feira, por 3 sets a 0. O Fluminense que entrou em quadra nesta sexta-feira vendeu caro o título. O Rubro-Negro precisou alterar peças, mudar esquema e passar por um bloqueio muito forte, que foi o grande destaque da partida. O Tricolor, que ainda sofreu com a perda da jogadora Bruna Moraes, anotou mais de 20 pontos apenas neste fundamento. Milena, do Sesc-Flamengo, que entrou no decorrer da partida, foi eleita a melhor jogadora da partida.

O Fluminense ainda é o maior vencedor do Campeonato Carioca com 28 títulos, o último conquistado em 2016. Por outro lado, o Sesc-Flamengo – contando com o início do projeto de Bernardinho – possui 17, incluindo os quatro últimos torneios. As duas equipes foram as únicas participantes do Carioca 2021. Apesar do campeonato esvaziado, sem qualquer outro rival, os times encararam a disputa como um ensaio para a Superliga, que terá início no dia 28 de outubro.

O jogo

O Fluminense começou na partida de maneira avassaladora, obrigando o técnico Bernardinho a pedir tempo em quadra quando o placar ainda marcava 5 a 1 para o Tricolor. Forçando bastante o saque com Gabi Cândido, o Fluminense quebrou o passe Rubro-Negro e montou um bloqueio pesadíssimo. O Sesc-Flamengo encontrou bastante dificuldade para atacar. A experiente central Juciely foi a única que conseguiu virar as bolas. A diferença no marcador chegou a 18 a 18. Bernardinho tentou mudanças na equipe, a margem caiu para seis pontos, mas com tranquilidade o Tricolor fechou a parcial: 25 a 18.

O Sesc-Flamengo voltou totalmente diferente para o segundo set, comandando as ações e, consequentemente, o placar. Mais atento na defesa, principalmente com a líbero Natinha e com a ponteira dominicana Yonkaira Peña, o Rubro-Negro conseguiu aproveitar os contra-ataques e colocou vantagem de três pontos no marcador. Repetindo a tática da parcial anterior, o Fluminense apostou tudo no saque. Mas agora o adversário não vacilou e manteve a margem. O jogo ficou equilibrado nos pontos finais, com os técnicos pedindo tempo e traçando estratégias, mas o Sesc-Flamengo seguiu forte. Após um rali de 27 segundos, Peña decidiu e deixou tudo igual em sets: 25 a 22.

Os times travaram uma batalha extremamente disputada na terceira parcial do jogo. Sesc-Flamengo e Fluminense não cederam pontos ao rival e se alternaram na frente do placar. Quando o Tricolor abriu vantagem e deu sinais de que encaminharia a vitória no set, Peña foi para o saque e retomou com a igualdade. O técnico Guilherme Schmitz parou o jogo e arrumou o bloqueio, que foi fundamental para a sequência da parcial. O Fluminense anotou pontos importantes, que desestabilizaram o Rubro-Negro. Mayara cresceu em quadra e deu o set ao Tricolor: 25 a 21.

O Fluminense manteve o ritmo da parcial anterior e colocou 6 a 0 no placar, após um ótimo rali de 41 segundos. Imediatamente, o técnico Bernardinho parou o jogo para tentar retomar a energia das suas comandadas. O tempo pedido surtiu efeito, pois o Sesc-Flamengo tirou a diferença e ficou apenas um ponto atrás. O jogo ficou equilibrado, com as equipes alternando a liderança do placar. Mas o bloqueio do Fluminense voltou novamente a aparecer. O Rubro-Negro respondeu com Ariele vindo do banco. A tensão era grande em quadra. A igualdade chegou na casa dos vinte, e a vitória foi decidida em um ponto de saque de Lara. O Tricolor fechou a partida em 27 a 25 e forçou o Golden Set.

Golden Set

Assim que Lara garantiu a vitória do Fluminense e zerou a final do Carioca, o técnico Bernardinho reuniu suas comandadas no canto da quadra e por lá ficou alguns minutos. Para garantiu o título, era preciso esquecer os sets jogados e ganhar apenas um. O mais importante e o que estava prestes a começar. O Sesc-Flamengo iniciou o Golden Set sem tomar conhecimento do Tricolor. Diferentemente das parciais anteriores, quando enfrentou dificuldades na virada de bola, a equipe soube fugir do bloqueio e pontuar. Com tranquilidade, acertou o jogo e fechou o set em 25 a 15.

