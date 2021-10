Sesi Cubatão sediou o Campeonato Brasileiro de Wrestling 2021

(Foto: Fabrício Costa e Fernando Molina)





Aconteceu no último sábado (09/10) no Sesi de Cubatão, na Arena de Lutas Aline Silva, o Campeonato Brasileiro de Wrestling 2021.

A competição teve no total a participação de 240 atletas, sendo eles 24 atletas do Sesi-SP.

A campeão da categoria 68Kg, Taíssa Ribeiro, treina no Sesi Cubatão e está convocada para os Jogos Pan-Americanos. Ela disse estar satisfeita com o resultado: "A competição foi muito boa para a preparação do Jogos Pan-Americanos, fiz uma luta muito boa e ganhei de superioridade técnica! Espero bons resultados para os jogos, estou trabalhando para isso."

Entre os 15 atletas do Sesi-SP, que treinam no Sesi Cubatão, 11 conquistaram medalhas entre elas: 7 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. O Técnico Flávio Ramos afirmou que está feliz com o crescimento e desenvolvimento da equipe: "Nossos atletas estão construindo resultados melhores a cada competição. Nosso time está crescendo e a cada campeonato que passa é nítido que estamos com um grupo muito forte." Em relação aos resultados ele acrescentou: "Tem muito trabalho pela frente é claro, mas nossos resultados são expressivos. Nesse campeonato brasileiro, nós do Sesi Cubatão tivemos um aproveitamento muito bom em uma competição de alto nível."

O Sesi de Osasco levou 8 atletas para a competição e subiu quatro vezes ao pódio para receber 2 ouros e 2 bronzes.

Atletas premiados do Sesi-SP:

Ouro:

Mayara Ramos

Natália Theodoro

Thaíssa Ribeiro

Davi Silva

Lucas Imbernom

Rhian Engel

Dom Juan

Gabriel Silva





Prata:

Maria Eduarda

Guilhermy Silva

Mikaelly Santos





Bronze:

Kaio Dourado

Gabriel Brito

Letícia Reis