STJD agenda julgamento de Gabriel, do Corinthians, que pode pegar até seis jogos de suspensão

(Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians)





O volante Gabriel, do Corinthians, será julgado na noite da próxima terça-feira pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), pela expulsão após o apito final do empate por 1 a 1 contra o América-MG, no dia 19 de setembro, na Neo Química Arena.

Na ocasião, o árbitro Savio Pereira Sampaio havia dado um cartão amarelo ao jogador nos acréscimos do jogo "por golpear com o braço de forma temerária o seu adversário" (veja o lance no vídeo).

O volante, que estava pendurado e ficou fora do Dérbi, revoltou-se após o apito final e reclamou com árbitro, que então aplicou um cartão vermelho, tirando o jogador de dois jogos da sequência corintiana.

Na súmula, Savio afirmou que Gabriel disse, com o dedo em riste: "Você me tirou da p... do próximo jogo, c..." Ainda no documento, o árbitro afirmou que se sentiu ofendido com a atitude.

Gabriel foi denunciado no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva). A pena prevista é a suspensão de uma a seis partidas.

Desde que saiu do time, Gabriel viu o colombiano Cantillo se consolidar em sua função no meio-campo. O Timão enfrenta o Internacional no domingo, às 16h, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Globo Esporte