STJD suspende árbitros que fizeram comentários preconceituosos em jogo do Brasileiro de handebol

Em julgamento realizado de maneira remota na noite desta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu os árbitros Adriano Alves da Rocha e Zaine Roberto de Souza Marques. Os dois haviam sido afastados pela Condeferação Brasileira de Handebol (CBHb) após o vazamento de áudios e denúncia de assédio e comentários preconceituosos (relembre o caso abaixo) durante jogo do Campeonato Brasileiro Juvenil.

Os dois árbitros foram julgados após serem denunciados nos artigos 243-G e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ambos foram absolvidos no primeiro artigo, que tinha maior possibilidade de pena, e foram condenados no artigo 258 (veja abaixo cada um deles). A decisão cabe recurso no Pleno do STJD (segunda instância).

O árbitro Zaine Roberto de Souza Marques recebeu suspensão de 60 dias, reduzida para 30 dias, enquanto Adriano Alves da Rocha foi suspenso por 40 dias, com redução para 20 dias. Na prática, ambos podem retomar as atividades por terem ficado afastados provisoriamente em período maior que as penas recebidas nesta noite.

Artigo 243-G: Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Artigo 258: Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código.

Relembre o caso

O motivo do afastamento dos árbitros foi uma série de comentários pejorativos contra um técnico e jogadoras que estavam em quadra durante a partida entre Fundesport/Araraquara e Centro Olímpico, disputada no dia 14 de setembro, e válida pelo Campeonato Brasileiro Juvenil de handebol.

O ge teve acesso exclusivo aos áudios que foram registrados através de transmissão em uma rede social, mantida por um dos árbitros. Nas gravações, é possível ouvir comentários sobre a forma física das jogadoras do Centro Olímpico, como "essa está gostosinha, que delícia", "elas eram magrinhas, mas engordaram na pandemia", além de palavras direcionadas ao técnico: "seboso, cara de bêbado, mal vestido. Parecia uma moça jogando".

