Stock Light passa a ser transmitida pela RedeTV

A Vicar Promoções Desportivas anunciou nesta segunda-feira (18) que a prova complementar das três últimas etapas da Stock Light será transmitida ao vivo pela RedeTV!. A estreia do acordo acontecerá no dia 24 de outubro, quando os jovens pilotos da Light disputarão a sexta etapa no Autódromo Velocitta, situado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Além de passar a ser exibida em TV aberta, a categoria de acesso à Stock Car Pro Series tem desde o início do ano as duas provas de cada etapa transmitidas ao vivo pelo canal por assinatura BandSports.

“Um automobilismo forte precisa ter uma base forte também. Daí a importância das categorias de acesso e fomento ao esporte. A Stock Light sempre forneceu talentos para a categoria principal e hoje é mais importante do que nunca para continuarmos a evolução atual da Stock Car Pro Series”, comentou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Pro Series e também da Stock Light.

“A transmissão na RedeTV!, em rede nacional aberta, é uma grande notícia e vai ajudar a dar mais visibilidade aos jovens que estão tentando chegar ao topo do esporte a motor no Brasil”, completou.

A Stock Light realizará a primeira prova da sexta etapa no próximo sábado, a partir das 16h10, com a disputa de 30 minutos de corrida. A prova complementar acontece no domingo, com a mesma duração e largada às 15h40. O final de semana também contará com a décima etapa da Stock Car Pro Series, com duas largadas no domingo, a partir das 13h10.