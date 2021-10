Técnico do Freiburg critica venda do Newcastle: "Ultrapassa todos os limites"

Uma semana após a aquisição do Newcastle por um fundo de investimentos da Arábia Saudita por R$ 2,2 bilhões, a transação segue repercutindo e gerando opiniões diversas. Agora, foi a vez de Christian Streich, técnico do Freiburg, do Campeonato Alemão, criticar a compra do clube. Segundo o treinador, o consórcio inclui pessoas que estão "envolvidas em graves violações dos direitos humanos".

Sempre acontecem coisas no futebol que ultrapassam todos os limites. Nesse caso, é inacreditável quem faz parte desse consórcio

— Christian Streich

Streich se junta a outros críticos da aquisição. Primeiro, os outros 19 clubes da primeira divisão pressionaram a Premier League por uma reunião de emergência para explicar a origem do dinheiro da compra.

Depois, Anistia Internacional também pediu um encontro com o presidente-executivo da Liga, Richard Masters, para debater a venda do Newcastle. Assim como o técnico alemão, o presidente-executivo da ONG pontou que o ocorrido é "um golpe extremamente amargo para os defensores dos direitos humanos".

Em contrapartida, A Premier League afirmou ter “garantias juridicamente vinculativas” de que o estado saudita não controlará o Newcastle.

