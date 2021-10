Texaco Racing renova com Tony Kanaan para a temporada 2022 da Stock Car

A Texaco Racing anunciou nesta quinta-feira (dia 21) a renovação do contrato do piloto Tony Kanaan para a temporada 2022 da Stock Car, principal categoria do automobilismo nacional.

Campeão de 2004 da Fórmula Indy e das 500 Milhas de Indianápolis de 2013, Kanaan disputa este ano sua primeira temporada completa na Stock Car, no time comandado por Maurício Ferreira, e que terá neste final de semana (24) a realização da 10ª etapa da temporada 2021, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Aos 46 anos de idade, o piloto celebrou a renovação do contrato e a possibilidade de seguir defendendo uma marca tão icônica no automobilismo mundial.

"Estou muito feliz em poder continuar com a Texaco Racing em 2022. Sei que é incomum uma empresa anunciar a renovação com um piloto nesta fase da temporada, especialmente na Stock Car, mas temos trabalhado juntos para isso e sempre acreditei que um projeto maior que um ano é o ideal para colhermos os frutos de tudo que estamos plantando e lutando para alcançar", destacou Kanaan.

"Por mais que todos acreditem que eu seja um veterano, mais da metade das pistas da Stock Car é novidade para mim. Então, tem sido um ano de muito aprendizado. Por isso, agradeço ainda mais a confiança da Texaco. Estou muito feliz com essa parceria, adoro competir no Brasil e torço para que em 2022 possamos ter um campeonato fantástico, com a volta do público e, se Deus quiser, muitas vitórias e pódios", completou o piloto do Corolla #48.

"Atrelar nossa marca a uma competição que envolve tanta tecnologia e performance é um dos pilares do nosso projeto na Stock Car. E ter um piloto com todo esse histórico campeão nas pistas, como o do Tony Kanaan, agrega ainda mais valor para seguirmos nossa próspera história na principal categoria do automobilismo nacional", declarou Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC.

Kanaan "empresta" Stock Car para o medalhista olímpico Alison dos Santos

Para celebrar o novo acordo, Kanaan recebeu um convidado especial nesta quinta-feira para uma volta rápida pelo Velocitta e ainda "emprestou" seu Stock Car de dois lugares para ele viver essa experiência única, guiando o carro pelo circuito.

Alison dos Santos, medalhista olímpico nos Jogos de Tóquio nos 400 metros com barreira, campeão pan-americano e o terceiro melhor atleta do mundo na modalidade em termos de marca obtida, também é um apaixonado por carros e pode sentir toda a adrenalina de um carro da principal categoria do Brasil.