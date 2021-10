Tite promove voltas de Firmino e Coutinho à Seleção para duelos contra Colômbia e Argentina

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





O técnico Tite divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores convocados para defenderem a seleção brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E o destaque ficou por conta do retorno de dois nomes de peso: o meia Philippe Coutinho e o atacante Roberto Firmino.

O primeiro confronto do Brasil acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto o segundo será na província de San Juan, no interior da Argentina.

Com a classificação para o Mundial do Catar muito bem encaminhada, dirigentes da CBF apoiaram o sugestão de clubes brasileiros para que jogadores que atuam no futebol nacional não fossem chamados desta vez. Tite acatou o pedido, e o coordenador de seleções da CBF, Juninho Paulista, explicou a decisão antes da divulgação da lista.

- Chegamos a um consenso de ceder, nesta janela, e não convocar jogadores do Brasil, com exceção de um atleta. Mas todos os clubes estão cientes que em caso de lesão ou suspensão, podemos convocar atletas do Brasil - disse Juninho.

A última convocação contou com jogadores de Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras. Os próximos jogos da Seleção acontecerão em meio às rodadas 31, 32 e 33 do Brasileirão. O duelo contra a Argentina será 11 dias antes da final da Libertadores.

O Brasil está invicto nas Eliminatórias após 11 jogos e é o líder com 31 pontos. Desde que a competição passou a ser disputada em formato de pontos corridos, nunca uma seleção ficou fora da Copa do Mundo obtendo essa pontuação.

O chefe da delegação canarinho nestes jogos será Mauricio Galiotte, presidente do Palmeiras.

A preparação do Brasil para enfrentar a Colômbia será feita no CT do Corinthians. Depois, o grupo vai treinar no CT do Palmeiras, antes de viajar para San Juan na véspera do confronto.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio);

Laterais: Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Antony (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds).

Globo Esporte