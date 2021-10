Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazzeto vão à final do Mundial de Skate Street

O trio de brasileiras Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabriela Mazzeto garantiram vaga na final da etapa de Lake Havasu, no Arizona, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. A final do Mundial de Skate Street (SLS) acontece neste sábado, com transmissão ao vivo do Sportv2 a partir das 16h.

Das 12 participantes, cinco brasileiras estiveram na disputa para as oito vagas da final. Na primeira bateria, Gabriela Mazetto, Marina Gabriela e a campeã mundial Pâmela Rosa confrontaram as japonesas Momiji Nishiya, campeã olímpica, e Funa Nakayama, além da americana Mariah Duran.

Pâmela fez a melhor nota da primeira bateria com 14.6 pontos e mostrou que está 100% recuperada da lesão do tornozelo que a deixou fora da final das Olimpíadas de Tóquio. Quem surpreendeu foi Gabi que retornou às competições após a licença-maternidade e com 12.9 pontos ficou com a sétima colocação. A única brasileira na bateria a não avançar à final foi Marina.

Na segunda bateria, a medalhista de prata Rayssa Leal e o maior nome feminino do street Letícia Bufoni enfrentaram as holandesas Roos Zwetsloot, Keet Oldenbeunving e Candy Jacobs, e a americana Samarria Brevard.

Apesar de pequenos erros, Rayssa fez a melhor nota da semifinal na volta de 45 segundos e apresentou o excelente skate na sequência de quatro manobras. Do jeitinho divertido de sempre, brincou para as câmeras enquanto aguardava as notas e se classificou em primeiro no ranking geral, com 15.5 pontos.

Bufoni errou a terceira manobra e precisava fazer uma nota alta na última tentativa para conseguir estar entre as oito melhores, mas perdeu o equilíbrio após a aterrissagem.

O formato do campeonato funciona da seguinte forma: a skatista começa com uma volta de 45 segundos em que precisa explorar toda a pista e seus obstáculos. Na sequência, quatro manobras são apresentadas e as duas melhores notas são somadas para a classificação final.

Globo Esporte