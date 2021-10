Uefa sugerirá mudança na regra do impedimento após gol polêmico na final da Liga das Nações

A final da última edição Liga das Nações foi decidida com um gol polêmico do atacante Mbappé. Representantes da Uefa afirmaram nesta sexta-feira que a entidade pretende sugerir uma atualização na interpretação da regra do impedimento para que episódios semelhantes não venham a ocorrer.

O gol de Mbappé gerou debate por causa da posição dele no momento do passe de Theo Hernández. Ele parecia estar em condição de impedimento, à frente do zagueiro Eric García, mas o lance foi confirmado após revisão do VAR. Pela atual interpretação da regra, como o defensor espanhol tocou na bola, a jogada foi válida.

O diretor de arbitragem da Uefa, Roberto Rossetti, considera que a atual interpretação da lei "parece estar em conflito com o espírito da mesma lei", e não evita que um jogador tire proveito de uma posição em impedimento. A confederação europeia defende que o árbitro Anthony Taylor tomou a decisão correta.

A Uefa acredita que há formas para melhorar a redação da regra de impedimento e adequá-la com maior precisão ao espírito do jogo.

A diretoria de arbitragem da Uefa entrou em contato com a Fifa e a International Board (IFAB), responsáveis pelas regras do futebol, para discutir possíveis soluções. O próximo encontro entre as entidades será no dia 27 de outubro.

Globo Esporte