Uruguai encaminha permanência de Tabárez, e Aguirre segue no Inter até o término do Brasileirão

Após um sábado de apreensão, a torcida do Inter recebeu um alento no domingo. Óscar Tabárez será mantido no cargo de treinador do Uruguai para os jogos contra Argentina e Bolívia, em novembro. A decisão da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) respinga no Beira-Rio. Afinal, Diego Aguirre era apontado como o principal candidato a ocupar o posto na Celeste e seguirá no clube gaúcho.

Houve uma reunião no sábado para discutir o caso. A situação não decretou uma posição e novo encontro entre os dirigentes está previsto para este domingo. No entanto, está encaminhada a sequência do Maestro para, pelo menos, encerrar o ano à frente da equipe de Suárez e Cavani.

- Ainda não está oficializado, mas (Tabárez) provavelmente fique mais algumas rodadas (das Eliminatórias) - afirmou Gaston Tealdi, vice-presidente da AUF, ao ge.

Com Tabárez mantido, Aguirre finalizará o Brasileirão no Beira-Rio. O uruguaio é o responsável pela retomada do Inter na competição. O técnico definiu uma escalação, que só é alterada quando há problemas de lesão, suspensão ou convocações e uma forma de atuar. Corrigiu os problemas defensivos e melhorou a produção ofensiva, liderado pela fase de Yuri Alberto.

Uma saída do charrua seria um complicador para a continuidade. A cúpula precisaria voltar ao mercado em busca de um treinador, que encararia as rodadas derradeiras do nacional, conhecer o grupo e implantar suas ideias.

A permanência de Aguirre dá estofo ao Colorado na luta por uma vaga à próxima edição da Libertadores. O time iniciou a rodada em sétimo lugar com 39 pontos e enfrenta o Palmeiras às 16h no Allianz Parque.

Globo Esporte