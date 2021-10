Vasco recorre a vaquinha para jogar o Mundialito de Clubes de Futebol de Areia

Assim como em diversos momentos da sua história, o Vasco recorre à sua apaixonada torcida para superar mais um momento de dificuldade. Inscrito no Mundialito de Clubes de Futebol de Areia, que acontece a partir de 27 de outubro, em Moscou, na Rússia, a equipe cruz-maltina precisa arrecadar um mínimo de R$ 70 mil para conseguir viajar para o torneio.

Sem patrocinador máster e contando apenas com algumas empresas apoiadoras, o Vasco aposta numa vaquinha virtual lançada no último dia 28 de setembro para chegar o montante. As ajudas estão sendo recebidas através da chave PIX vascobeachsoccer01@gmail.com. Até este sábado, a equipe havia arrecadado R$ 19 mil.

Segundo Catarino, defensor do Vasco e da seleção brasileira, o dinheiro levantado na vaquinha será usado nas despesas com passagem, exames de PCR para jogadores e demais integrantes da delegação e seguro de viagem para os mesmos. A iniciativa de buscar ajuda partiu de um torcedor.

- Quem teve a ideia de criar a vaquinha foi o Zé Colmeia (Fernando lima, torcedor influente nas redes sociais). Enquanto isso, nós jogadores vamos ajudando ao clube com amor. Recebi propostas para jogar no Spartak (Rússia) e Tokyo Verdy (Japão), mas não consigo me ver jogando contra o meu time - disse o defensor, que jogou o último Mundial pela seleção brasileira em agosto, na mesma Rússia.

Atual terceiro lugar no ranking de melhores clubes do mundo da Beach Soccer Worldwide (BSWW), o Vasco não disputa o Mundialito de Clubes desde 2015, quando perdeu a final para o Barcelona, no Rio. O time da Colina, aliás, foi o campeão da primeira edição do torneio, realizada em 2011, na Represa de Guarapiranga, São Paulo.

Esta será a oitava edição do Mundialito, que não aconteceu nos anos de 2014, 2016 e 2018. Pelo terceiro ano seguido, o torneio será na Rússia, sendo que nas cinco primeiras edições, a competição foi jogada no Brasil.

Além do Vasco, apenas o Corinthians levantou o caneco do Mundialito dentre as equipes brasileiras - o feito aconteceu em 2013. Em 2020, o representante do país foi o Flamengo, que caiu na fase de grupos.

Para 2021, estão inscritos, além do Vasco: Spartak (Rússia), Lokomotiv (Rússia), SC Braga (Portugal), Levante (Espanha), Tokyo Verdy (Japão), Dinamo Minsk (Belarurs) e Nacional (Paraguai). O sorteio das chaves acontece nesta segunda-feira no site oficial da BSWW.

Histórico do Mundialito de Clubes

2011 - Campeão: Vasco; vice: Sporting-POR

2012 - Campeão: Lokomotiv-RUS; vice: Flamengo

2013 - Campeão: Corinthians; vice: Flamengo

2015 - Campeão: Barcelona; vice: Vasco

2017 - Campeão: Lokomotiv-RUS; vice: Pars Jonoubi-IRN

2019 - Campeão: Braga-POR; vice: Catânia-ITA

2020 - Campeão: Braga-POR; vice: Spartak-RUS



Globo Esporte