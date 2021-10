Verstappen segura Hamilton, vence GP dos EUA e amplia liderança na F1

(Foto: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





Em clima de faroeste americano, Lewis Hamilton e Max Verstappen batalharam do início ao fim do GP dos Estados Unidos neste domingo, mas foi o holandês quem levou a melhor no Circuito das Américas e conquistou a vitória na prova, sua oitava na Fórmula 1 em 2021.

A dupla se revezou na liderança, com direito a uma largada de tirar o fôlego na qual o britânico da Mercedes levou a melhor. Porém, a RBR superou a Mercedes na estratégia, colocando ainda Sergio Pérez no terceiro lugar da corrida texana.

A Mercedes e a RBR jogaram com duas paradas na prova; no entanto, a equipe austríaca mandou seus pilotos para os boxes na frente e garantiu a vantagem com o undercut. No último pit stop de Hamilton, a heptacampeã de construtores manteve os pneus duros; apesar de ter conseguido reduzir em 20 voltas a desvantagem de quase 9s, Hamilton não chegou a tempo de passar Verstappen.

O britânico do carro 44 ainda sofreu com a ausência de seu companheiro Valtteri Bottas, que punido com cinco posições por trocar um dos componentes do motor, se perdeu no pelotão intermediário. Do outro lado, a RBR pôde contar não apenas com Verstappen mas com Sergio Pérez, seu segundo piloto.

Além da disputa entre os líderes do campeonato, a corrida teve também a briga entre McLaren e Ferrari, que rivalizam pelo posto de terceira força do campeonato da Fórmula 1 em 2021. O certame teve direito a "sanduíche" na largada e toque nas últimas voltas, mas foi a escuderia italiana quem se saiu vencedora, colocando Charles Leclerc na quarta colocação, à frente de Daniel Ricciardo.

A vitória de Verstappen dobrou sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos sobre Hamilton de seis para 12. O heptacampeão leva para casa, além dos 18 pontos do segundo lugar, o ponto extra da volta mais rápida. A Mercedes permanece na ponta do Mundial de Equipes com 460.5 tentos contra 437.5 da RBR.

A 18ª etapa da temporada da Fórmula 1 será o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, em 7 de novembro. Restam cinco corridas para o fim do campeonato, em 12 de dezembro.

Os três primeiros

VERSTAPPEN: "Fomos agressivos e não tinha a certeza de que ia funcionar, mas as últimas voltas foram divertidas. Estou super feliz, é claro, por ter dado conta".

HAMILTON: "“Em primeiro lugar, parabéns ao Max, ele fez um ótimo trabalho hoje. Foi uma corrida muito difícil. Tive um bom começo e dei absolutamente tudo de mim, mas no final do dia eles apenas tiveram a vantagem neste fim de semana".

PÉREZ: "Fiquei sem água no carro! Não conseguia beber nada, ficou muito difícil! Estava perdendo forças no final".

A largada

Max Verstappen, na pole, espremeu Lewis Hamilton e forçou o rival para a saída do pit lane. Saindo da reta por dentro, o piloto da Mercedes contornou a curva 1 com uma ligeira vantagem sobre o holandês e "devolveu", deixando o líder do campeonato sem espaço e assumindo a liderança. Max quase caiu para a quarta colocação, mas Sergio Pérez, em terceiro, não conseguiu passar o colega.

Também teve disputa entre a Ferrari e McLaren; Daniel Ricciardo e Lando Norris se entrepuseram a Carlos Sainz, que chegou a sair da pista; o espanhol cedeu a quinta colocação para o rival, enquanto Charles Leclerc permaneceu em quarto.

No fundo do grid, Lance Stroll e Nicholas Latifi se tocaram, e Esteban Ocon danificou a asa dianteira em um lance com uma das Alfa Romeos, visitando os boxes para reparos.

Globo Esporte