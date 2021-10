Vettel diz que calendário muito grande pode fazer mal para a F1

(Foto: Imago Images/HochZwei)





Na semana passada, a F1 divulgou o calendário da temporada 2022 com um total de 23 corridas ao longo do ano, um novo recorde caso a programação seja seguida à risca. Mas o crescente número de provas da categoria tem gerado debates sobre um possível excesso. Para Sebastian Vettel, esse excesso pode gerar consequências negativas para o esporte.

- Essa é apenas a minha opinião, que sei que não deve ter valor, mas eu acho que não deveríamos ter tantas corridas, por diversos motivos. Uma delas é que talvez seja muitas corridas para as pessoas acompanharem. E aí deixa de ser especial se forem em excesso - afirma o alemão.

Segundo o tetracampeão, que tem sido voz ativa na questão de sustentabilidade nos últimos anos, muitas corridas acabam jogando grande pressão nos membros das equipe que, diferentemente dos pilotos, tem uma rotina de trabalho mais exaustiva.

- Em segundo lugar, eu me solidarizo com a equipe. Para nós pilotos é mais fácil, pois estamos no lado bom da coisa. Podemos chegar quarta-feira à noite e, se acharmos um voo, ir embora no domingo à noite. Mas para a equipe é muito mais estressante. Eles chegam segunda ou sábado da semana anterior, montam a garagem, preparam os carros, tem uma semana cheia pela frente e depois precisam desmontar tudo para começar nova preparação na fábrica. É um trabalho em que você passa a semana toda ocupado e quase todos os fins de semana, então você acaba não tendo tempo para si. E estamos em um momento em que as pessoas estão mais conscientes sobre a necessidade de ter um tempo para si e que a vida não pertence ao empregador - analisa.

Ainda de acordo com o piloto da Aston Martin, um grande número de corridas pode acabar criando uma situação de desequilíbrio entre vida pessoal e profissional dos membros da equipe, fazendo com que a paixão de trabalhar com F1 acabe se tornando algo negativo.

- Obviamente, eu não estou no comando, e existem outros interesses sobre o assunto. Mas é importante que exista um equilíbrio entra a vida em casa e o tempo que passam fora de casa. Entendo que precisamos de um número de corridas que seja sustentável para que você consiga manter sua paixão por vários anos, em vez se ser sugado após dois ou três anos.

Globo Esporte