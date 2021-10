Wimbledon confirma novidades e fim de tradições para 2022

(Foto: Getty Images)





Torneio mais antigo e icônico do tênis, Wimbledon vai ter novidades para sua 135ª edição, que será disputada no ano que vem. Depois de algumas mudanças serem ventiladas, o Grand Slam londrino oficializou quais serão as atualizações para 2022. Entre elas, estarão o fim de tradições históricas como o "Middle Sunday", o domingo onde nenhuma partida acontecia normalmente, e a "Maniac Monday", a segunda-feira que contava com todos os jogos de oitavas de final, que agora serão divididos em dois dias.

Outras mudanças também acontecerão. As quartas de final, masculinas e femininas, também serão divididas em dois dias. A chave de duplas mistas, que antes tinha 48 parcerias, agora terá 32, com a final saindo do domingo para quinta-feira. A alteração de data acontece da mesma forma para as duplas femininas, que passa a ter a decisão no domingo ao invés do sábado.

Em contrapartida, o horário de início da programação deve ser mantido nos mesmos moldes de 2021. O torneio vai começar no dia 27 de junho de 2022, com os jogos primeira rodada das chaves masculina e feminina de simples. O último dia de competições será em 10 de julho, com as finais de simples masculina e duplas femininas.

