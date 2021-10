Worlds 2021: T1 e EDG se classificam, com coreanos em 1º

(Foto: Riot Games)





T1 e EDward Gaming (EDG) são as duas equipes classificadas do Grupo B para os playoffs do Worlds 2021, o Campeonato Mundial de League of Legends, realizado em Reykjavik, na Islândia. Depois de uma disputa equilibrada e demorada no Grupo A, o Grupo B conheceu logo os classificados, no início do dia decisivo de jogos, neste sábado. A sul-coreana T1, do meio Sang-hyeok "Faker", passou para as quartas de final com a 1ª colocação, enquanto a chinesa EDG avanaçou com o 2º lugar após perder para a norte-americana 100 Thieves.

A definição da dupla de classificados ocorreu logo no início do dia, depois de a EDG derrotar a japonesa DetonatioN FocusMe e a T1 bater a 100 Thieves.

Após a vitória da T1 sobre a EDG, a decisão de qual das duas passaria na 1ª posição ficou em aberto. Os chineses eram favoritos para derrotar a 100 Thieves no último jogo do dia e, assim, forçarem a realização de uma partida de desempate contra os sul-coreanos. Entretanto, surpreendentemente, a equipe perdeu para a representante da América do Norte.

No primeiro jogo do dia decisivo do Grupo B, a EDG derrotou a DetonatioN FocusMe em uma partida de 25 minutos, com domínio absoluto dos chineses.

Na sequência, a T1 venceu a 100 Thieves e, além de assegurar a vaga para as quartas de final, também classificou a EDG.

O terceiro jogo teve o embate entre as já classificadas EDG e T1, em um confronto que poderia definir a liderança do Grupo B. O time da China, que estava invicto até aquele momento, perdeu para os sul-coreanos, abrindo a possibilidade de uma partida de desempate pela 1ª posição.

100 Thieves e DetonatioN FocusMe protagonizaram uma partida tensa e cheia de erros e reviravoltas, de 49 minutos de duração, em que a equipe do Japão teve inúmeras oportunidades de fechar o jogo, mas que acabou nas mãos da representante da América do Norte.

No último jogo do dia, um resultado inesperado: a já desclassificada 100 Thieves derrotou a EDG, garantida nos playoffs, e fez com que os chineses não tivessem a chance de disputar a 1ª colocação com a T1. O time da Coreia do Sul ficou com a liderança do Grupo B.

O Worlds 2021 retorna neste domingo, 17 de outubro, a partir de 8h (no horário de Brasília), com as partidas do Grupo C. O calendário de jogos é o seguinte:

8h - PSG Talon x Hanwha Life Esports

9h - Royal Never Give Up X Fnatic

10h - PSG Talon x Royal Never Give Up

11h - Fnatic x Hanwha Life Esports

12h - Royal Never Give Up x Hanwha Life Esports

13h - Fnatic x PSG Talon



Globo Esporte