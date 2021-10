XP buscará investidor no exterior para assumir controle do Botafogo

(Foto: Fred Gomes)





A XP Investimentos fechou acordo nesta semana com o Botafogo e buscará investidores no exterior interessados em assumir o clube. Já foi aprovada internamente a transformação em empresa e o projeto se tornou possível com a aprovação da lei que cria a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Ainda não há, contudo, prazo definido para que o clube efetivamente se torne uma empresa. As informações foram publicadas incicialmente pelo jornal Valor Econômico e o acordo com a XP foi confirmado pela assessoria do clube ao ge.

- A nova lei que cria a figura da SAF dá segurança para investidores se tornarem sócios controladores de times brasileiros - afirmou Pedro Mesquita, responsável pela área de banco de investimento da XP, ao jornal.

O executivo acredita que o clube possa atrair investidores que já estão no futebol ou ainda outros especializados em lidar com empresas em situação financeira complicada, como é a do Botafogo. Ele vê interesse de grupos estrangeiros em assumir clubes no Brasil.

A XP também fechou acordo semelhante com o Cruzeiro. O clube deve formalizar a transformação em empresa em dezembro para que, em seguida, se iniciem as negociações com os interessados em assumir a instituição.

- O futebol brasileiro é um grande ativo e vemos a evolução de times europeus que têm investidores de peso e fundos de "private equity" (ativos privados) por trás do negócio. Outros grandes clubes irão pelo mesmo caminho - disse o executivo.

Globo Esporte